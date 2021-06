Obrovské výpredaje počas 9. narodenín internetového obchodu Geekbuying!

O výpredajoch, ktoré bežia na Geekbuying sme vás už informovali v predošlej novinke. Dnes tu máme opäť nové udalosti a zľavy, ktoré potešia nejedného z nás...

Akcia potrvá od 15.6 do 26.6

Hlavná stránka od ktorej by ste sa mali odraziť sa nachádza tu. Tu sa dozviete všetky hlavné informácie o aktuálnych kupónoch a hlavne produktoch v zľave.

Návod ako nakupovať a ako sa dostať k ďalším zľavám nájdete zase tu.

Všeobecné kupóny, ktoré môžete použiť na akýkoľvek tovar sú:

KB9THAN, $5 pri nákupe nad $50 (platný do 7.9)

GKB9TH1, $3 pri nákupe $19 (platný do 6.27)

GKB9TH2, $9 pri nákupe $99 (platný do 6.27)

GKB9TH3, $19 pri nákupe $299 (platný do 6.27)

Špeciálne zľavy sa dotkli vybranej skupiny produktov, ktoré nájdete tu. Pri nákupe nad 300$ si viete uplatniť 30$ kupón.

Špeciálne zľavy sa dotkli vybranej skupiny produktov, ktoré nájdete tu. Pri nákupe nad 500$ si viete uplatniť 30$ kupón.

Geekbuying si pripravil navyše 3 špeciálne sekcie - inteligentná domácnosť, šport a outdoor a poslednou kategóriou je elektronika. V týchto 3 kategóriách nájdete všetky produkty z danej kategórie v zľave.

Z aktuálnej ponuky vyberáme:

Kolobežka Kugoo S1 Plus za 270 eur s kupónom NNNGIZS1PLUS

E-bike OneBot S6 za 484 eur s kupónom GKB9TH618

E-bike Bezior M20 za 672 eur s kupónom GKB9TH618

Inteligentný vysávač Dreame D9 za 219 eur s kupónom NNND9NEW

Tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV85 Pro za 229 eur s kupónom GKB9SU4

Prenosná chladnička Aplicool C20 za 168 eur s kupónom GKB9SU4

