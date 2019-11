Obrovská batéria pre New York

New York bude mať obrovskú batériu slúžiacu na zásobovanie jeho elektrickej siete energiou v špičke, s kapacitou 2525 MWh. Dokáže dodávať do siete výkon 316 MW po dobu 8 hodín. To približne postačí na napájanie 250 tisícov domácnosti počas 8 hodín.

Batéria bude vybudovaná na časti plochy súčasnej elektrárne Ravenswood Generating Station na Long Islande v Queense. Celý systém zásobovacej stanice bude pozostávať z troch častí, 129 MW, 98 MW, and 89 MW, z ktorých prvá bude dodaná do prevádzky v marci v roku 2021. Zložený bude zo 136 Lithium-iontových batérii.

Projekt nahradí kapacity v súčasnosti poskytované plynovými turbínami Ravenswood Generating Station. Vyradením 16 z nich sa zlepší kvalita ovzdušia v tejto lokalite.

Keď sa pozrieme na parametre projektu v New Yorku v porovnaní s najväčšou súčasnou batériou v prevádzke, ktorou je stanica v japonskom Buzene s kapacitou 300 MWh a výkonom 50MW, má batéria v New York 8 násobnú kapacitu a viac než šesťnásobný výkon.

Kapcita najväčšej zásobovacej stanice tohto typu vo výstavbe je tiež menšia ako práve schválený projekt pre New York. Manatee Energy Storage Center (Southfork Solar Energy Center) má mať kapacitu 900 MWh, čo je 36 percent z kapacity batérie New Yorku. Na druhej strane Manatee môže dodať do siete vyšší výkon 409 MW.

Zdroj: ny.gov