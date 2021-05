Obrázky smartfónov Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro naznačujú zásadné prepracovanie dizajnu

Podľa nových obrázkov môže s radou smartfónov Google Pixel 6 prísť zásadná a trochu radikálna zmena dizajnu.

Jon Prosser z YouTube kanála FRONT PAGE TECH zverejnil údajné obrázky telefónu, ktoré boli prekreslené dôveryhodným partnerom po tom, čo mu boli zaslané skutočné obrázky a fotky zariadenia. Samozrejme, do oficiálneho prestavenia treba brať snímky s rezervou, ale podľa histórie Jona Prossera by mohli byť obrázky vcelku pravdivé. Obrázky ukazujú trojfarebný dizajn, ktorý obsahuje čiernu, bielu a odtieň oranžovej farby v hornej časti zariadenia, ktorý sme prvýkrát videli na smartfóne Pixel 4. Podľa Prossera bude dostupný aj aspoň jeden ďalší farebný variant vo farbe „šampanského“. Nová správa tiež navyše tvrdí, že Google sa vracia v roku 2021 k vydaniu dvoch vlajkových telefónov po zavedení iba jedného telefónu Pixel 5. S radou telefónov Pixel 6 by spoločnosť mala opustiť aj označenie XL, pričom by ho malo nahradiť označenie Pro.

Na zadnej strane je tiež mohutná vystúpená časť po celej šírke telefónu, v ktorej sa nachádzajú fotoaparáty. Na smartfóne Pixel 6 bude k dispozícii duálny fotoaparát a na väčšom smartfóne Pixel 6 Pro tri fotoaparáty. Prosser uviedol, že nemá prístup k technickým špecifikáciám, a tak nemôže povedať, aké typy fotoaparátov sú v telefónoch použité, ani aké rozlíšenie majú. Spredu spoločnosť Google stenčuje rám okolo displeja a tiež umiestňuje snímač odtlačkov prstov pod displej.

Pixel 6 by mal byť jedným z prvých zariadení založených na úplne novej čipovej sade vyrobenej spoločnosťou Google s názvom GS101, čo by mohlo vysvetľovať, prečo sa Google rozhodol prepracovať aj dizajn smartfónov. Zatiaľ však nie je známe, kedy spoločnosť Google oficiálne smartfóny predstaví.

Zdroje: YouTube