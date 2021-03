Obmedzovač v grafických kartách spoločnosti NVIDIA zatiaľ hacknutý nebol

Včera internetom začala kolovať správa o tom, že obmedzovač ťažby kryptomeny Ethereum nachádzajúci sa v modeli RTX 3060 bol hacknutý len 2 týždne od vydania tejto grafickej karty. Nakoniec sa tak však možno vôbec nestalo.

Na obrázku, ktorý koloval hlavne po platforme Twitter bolo vidieť osem grafických kariet NVIDIA GeForce RTX 3060 ťažiacich pri bežnom hash rate, čo by za normálnych podmienok obmedzovač nepovolil. Teda minimálne pri ťažbe kryptomeny Ethereum.

Podľa najnovších zistení však grafické karty nakoniec vôbec neťažili Ethereum, ale využívali algoritmus Octopus používaný pre alternatívnu kryptomenu Conflux. Dobrou správou teda je, že nehacknuteľný obmedzovač ťažby kryptomeny Ethereum v skutočnosti zatiaľ hacknutý nebol. Zlou správou ale je, že sa aj s týmito grafickými dá ťažiť ďalšie kryptomeny pomerne bez problémov. To môže znamenať, že množstvo grafických kariet tohto modelu sa aj tak nedostane do rúk hráčom tak, ako spoločnosť plánovala pri implementovaní obmedzovača. Ethereum je však zďaleka najpopulárnejšia kryptomena, ktorá sa momentálne ťaží, a tak obmedzovač pravdepodobne odradil aspoň niektorých od kúpy grafických kariet RTX 3060 na účely ťažby kryptomien.

After collating performance information and consulting with everyone, I confirm this's an Octopus amateur mining. So the image is absolutely correct, but I misinterpreted the meaning of the image because it was cropped too much. Anyway, do not expect many RTX 30 series for gamers https://t.co/zRetqwRYGL