Obmedzovač neodradí ľudí od nakupovania RTX 3060 na účely ťaženia

Grafická karta RTX 3060, ktorú NVIDIA vydala 25. februára, dokáže aj napriek obmedzovaču zarobiť pri ťažení približne 7 dolárov denne.

Spoločnosť NVIDIA sa rozhodla upraviť výkonnosť svojich novo vydaných grafických kariet RTX 3060 pri ťažbe kryptomeny Ethereum na polovičnú úroveň za účelom, aby sa tieto grafické karty dostali prevažne ku hráčom a teda neboli vo veľkej miere využívané na ťažbu kryptomien. Okrem toho tiež spoločnosť oznámila novú radu grafických kariet CMP, ktorá má byť určená výhradne na ťažbu kryptomien. Karty RTX 3060 však napriek tomuto obmedzeniu môžu byť atraktívne aj na účely ťaženia.

Obmedzovač ťažby sa, bohužiaľ, uplatňuje iba na kryptomenu Ethereum. Na trhu kryptomien však existujú stovky rôznych mien a postupom času sa tvoria aj ďalšie. YouTuber CryptoLeo ukázal schopnosť ťaženia grafickej karty RTX 3060 na kryptomenách Octopus, Cortex a niekoľkých ďalších. Zistil, že iba pri ťažení kryptomeny Octopus alebo Cortex dokáže karta zarobiť približne 7 dolárov denne. RTX 3060 by tak stále mohla byť zaujímavá aj pre ľudí využívajúcich grafické karty na ťaženie, avšak pre hráčov to určite nie je dobrá správa.

NVIDIA sa zamerala na Ethereum, pretože je to v súčasnosti asi najpopulárnejšia kryptomena v oblasti ťaženia. Ostatné kryptomeny z videa, ako napríklad spomínané kryptomeny Octopus a Cortex, sa nepovažujú za také populárne kvôli všeobecne nízkym ziskom. Mnohí určite uvažujete nad tým, prečo NVIDIA na svojich grafických kartách nezablokovala všetky kryptomeny. Takéto riešenie by však bolo technicky priveľmi náročné. Algoritmus momentálne využívaný spoločnosťou NVIDIA na svojich kartách, ktorý dokáže detegovať ťažbu vykonávanú na grafickej karte, nie je možné použiť pri všetkých kryptomenách. Ťažbu kryptomien tak od iných pracovných zaťažení na grafický procesor nie je vôbec jednoduché odlíšiť. NVIDIA sa teda rozhodla zamerať na kryptomenu s vysokou ziskovosťou a tým do určitej miery zachrániť niekoľko kariet pred použitím na účely ťaženia, aby poputovali do rúk hráčov.

Zdroje: YouTube