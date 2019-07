Oblečte si klimatizáciu od SONY

Áno, oblečte, noste ju a nebude vám horúco. SONY pripravuje obliekateľnú klimatizáciu. Projekt sa volá Reon Pocket a ochladí vás bez toho aby vás ofukoval prúdom vzduchu.

Záujem o projekt SONY testovala na svojej crowdfundingovej platforme first flight. Projekt dosiahol 104 percentné financovanie a tak sa ho pravdepodobne dočkáme aj v realite. Nasledujúce video ukazuje ako klimatizácia vyzerá a ako sa oblieka. Presne zapadne do vrecka na pre ňu určenom tričku.

Nejde o žiaden ventilátor, klimatizácia vás nijako neovieva, nepoužíva na ochladzovanie prúdiaci vzduch, ide o Peltiérovsky chladič. Keďže sa využíva Peltierov jav, odpadá akékoľvek hučanie, chladenie je úplne tiché. Reon Pocket pri ochladzovaní poskytne chladiacu plochu, ktorá má webu Reon Pocketu, teplotu 23 stupňov Celzia.

Môže ochladzovať aj ohrievať, mal by dokázať ochladiť o 13 stupňov Celzia, alebo ohriať o 8 stupňov. Ovládať sa bude cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Reon Pocket by mal najedno nabitie fungovať 24 hodín. Nabíjať by sa mal cez USB-C. Reon Pocket by sa na trhu mohol objaviť na jar roku 2020 v cene 117dolárov.

