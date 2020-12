Objavíme "novú" fyziku vďaka čiernym dieram?

Objavíme "novú" fyziku vďaka rýchlo rotujúcim čiernym dieram?

Všeobecná teória relativity je zložitá matematická teória, ale jej popis čiernych dier je neuveriteľne jednoduchý. Stabilnú čiernu dieru možno opísať iba tromi vlastnosťami: hmotou, elektrickým nábojom alebo rotáciou. Pretože čierne diery pravdepodobne nebudú mať veľký náboj, prípadne žiaden, sú potrebné iba dve vlastnosti. Ak poznáte hmotnosť čiernej diery a rotáciu, viete všetko, čo treba o čiernej diere vedieť.

Túto vlastnosť často sumarizuje veta "bez vlasov". Veta konkrétne tvrdí, že akonáhle hmota spadne do čiernej diery, jedinou charakteristikou, ktorá zostane, je hmotnosť. Hmotnosť je hmotnosť, čo sa týka všeobecnej teórie relativity. Horizont udalostí čiernej diery je v každom prípade dokonale hladký a bez ďalších funkcií.

Ale so všetkou prediktívnou silou má všeobecná relativita problém s kvantovou teóriou. To platí najmä pre čierne diery. Ak je veta bez vlasov správna, informácie držané v objekte sa zničia, keď prekročia horizont udalostí. Kvantová teória hovorí, že informácie nikdy nemôžu byť zničené. Takže platná teória gravitácie je v rozpore s platnou kvantovou teóriou. To vedie k problémom, ako je napríklad paradox brány, ktorý nemôže rozhodnúť, či by horizont udalostí mal byť horúci alebo studený.

Na vyriešenie tohto rozporu bolo navrhnutých niekoľko teórií, ktoré často zahŕňajú rozšírenie relativity. Mnoho modifikovaných teórií relativity má ďalší parameter, ktorý v štandardnej teórii nevidíme. Ten je známy ako nehmotné skalárne pole a umožňuje Einsteinovmu modelu spojiť sa s kvantovou teóriou spôsobom, ktorý nie je v rozpore. V tejto novej práci sa tím Alexandru Dima zameral na to, ako sa také skalárne pole spája s rotáciou čiernej diery. Zistili, že pri nízkych točeniach je upravená čierna diera na nerozoznanie od štandardného modelu, ale pri vysokých rotáciách umožňuje skalárne pole čiernej diere ďalšie vlastnosti.

Inými slovami, v týchto alternatívnych modeloch môžu mať rýchlo rotujúce čierne diery vlasy. "Vlasaté" aspekty rotujúcich čiernych dier by boli viditeľné iba v blízkosti samotného horizontu udalostí, ovplyvnili by však tiež splývanie čiernych dier. Ako autori zdôrazňujú, budúce observatóriá gravitačných vĺn by mali byť schopné pomocou rýchlo rotujúcich čiernych dier určiť, či je platná alternatíva k všeobecnej teórii relativity.

Zdroj: ScienceAlert, Jornauls,