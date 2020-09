Objavili zvláštneho bieleho trpaslíka

Vesmír je zvláštny a keď si myslíme, že už ničím neprekvapí, urobí presný opak. Taký prípad sa stal aj nedávno, keď astrofyzik Paul M. Shutter a jeho tím objavili bieleho trpaslíka, ktorý je zaujímavý nie len svojou rotáciou, ale aj svojím štýlom "požierania" svojho dvojčaťa. Pritom sa to deje 850 svetelných rokov od nás.

Pôvodom biely trpaslíci vznikajú z hviezd podobným nášmu slnku, ktoré maju jeden až deväť násobok hmotností našej hviezdy, ktorú čaka približne o štyri a pol miliardy rokov podobný scenár. Hviezda minie všetok vodík a začne spaľovať hélium na uhlík a vyššie prvky, no jadro hviezdy sa zmrští viacej do seba. Týmto spôsobom hviezda zároveň stráca vonkajšie vrstvy a rozpína sa, postupne sa mení na červeného obra, v našom prípade by jeho veľkosť narástla približne až k Marsu. Po spotrebovaní všetkého hélia, hviezda stratí všetky vrstvy a tie sa zmenia na planetárnu hmlovinu. Nakoniec ostane obnažené biele jadro hviezdy, ktoré bude chladnúť miliardy rokov až sa zmení na čierneho trpaslíka.

Biely trpaslík v systéme dvojhviezdy J2056 je ale zaujímavý svojou rotáciou, kedy sa otočí okolo svojej osi za 29 sekúnd a okolo svojho "dvojčaťa" sa otočí za 1,76 hodiny. Zároveň trpaslík odoberá svojmu súputníkovi materiál, lenže ten nikdy nedopadne na povrch hviezdy, ale vytvára jemnú atmosféru. Trpaslík je totiž stredno-pólový, to znamená, že nemá dostatočne silnú gravitáciu, ale ani slabú, takže dokáže síce kradnúť materiál, ale nedostáva sa všetok na povrch hviezdy a zostáva v akreačnom disku.

Ide o novo objavený typ "kataklyzmatickej premennej dvojhviezdy", kde sa biely trpaslík správa nepredvídateľne kvôli nepravidelným termonukleárnym reakciám, čo spôsobuje vyššie spomínaný jav, kde tlak v atmosfére nie je dostatočný na vzplanutie termonukleárnej reakcie.

