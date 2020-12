Objavili sa špecifikácie nových AMD Ryzen 5000 procesorov pre notebooky

Nové mobilné procesory pre notebooky od firmy AMD založené na architektúre Zen 3 a Zen 2 by sa mali čoskoro dostať na trh. Ide o novú sériu Ryzen 5000, pričom boli odhalené špecifikácie výkonných Ryzen 5000H procesorov a takisto nízko energeticky náročných Ryzen 5000U.

Oficiálne budú pravdepodobne predstavené firmou AMD obe série procesorov na udalosti CES 2021, ktorá bude virtuálna a konať sa 12. januára 2021.

AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12.