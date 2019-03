Objavili sa cený nových Ryzen 3000

Z webového katalógu BizGram sa potvrdzujú názvy a ceny nový Ryzenov 3000. Mali by prísť už v polovici roka. BizGram je overený distribútor, takže ceny nových produktov sa už príliš meniť nebudú.

Kedy sa dočkáme nových procesorov? Zatiaľ sa spomína 7. júl, avšak termín sa môže ešte trošku zmeniť. Taktiež vieme, že novinky sú rovnako ako Radeon VII postavené na 7nm technológii a prvýkrát by procesory od AMD mohli dosiahnuť turbo takt až 5 GHz (s výnimkou FX-9590). Najvýkonnejší procesor by mohol mať až 16 procesorových jadier alebo teda 32 jadier. Cena by mala byť 499€. Ceny na obrázku sú uvedené v singapurských dolároch. Ryzen 7 3700 by mal stať približne 299€.

Zdroj: guru3D