Objavili astronómovia primordiálnu čiernu dieru?

Vedci objavili zaujímavú čiernu dieru, ktorá nie je ani veľká ani malá.

Astronómom z Univerzity v Melbourne a z Univerzity v Monash sa podarilo objaviť čiernu dieru strednej veľkosti, ktorá je zároveň chýbajúcim článkom medzi malými čiernymi dierami a masívnymi čiernymi dierami. Tie masívne sa nachádzajú v samotných jadrách galaxií. Novo-objavený kolapsar má hmotnosť až 55 tisíc slnečných hmôt. Táto čierna diera bola objavená pomocou detekcie gama lúčov.

Vedcom sa podarilo zachytiť čiernu dieru vďaka zrážke dvoch hviezd, ktorých signál "zdvojila" spomínaná čierna diera, vďaka tomu astronómovia videli daný signál dva krát. K objavu im pomohol špeciálne vyvinutý softvér na detekciu kolapsarov, ktorý bol dodatočne upravený. Samotný signál trval zhruba len pol sekundy, pričom bol vysoko energetický a zároveň oznamovací. Toto oznamovanie spôsobila práve čierna diera. Astronómovia sa domnievajú, že by táto čierna diera mohla patriť k prvotným, teda by malo ísť o typ čiernej diery, ktorá vznikla pred prvými hviezdami a galaxiami, teda by mala byť takzvaná primordiálna. Zároveň si vedci myslia, že takéto čierne diery by mohli byť zárodkami tých, ktoré sa nachádzajú v jadrách galaxií.

Astronómovia zároveň odhadujú, že v okolí našej galaxie, by mohlo byť až 46 tisíc stredne veľkých čiernych dier, ktoré "čakajú" na objavenie.

Zdroj: Phys.org,