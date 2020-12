Objavia presnejšie merania hypotetickú časticu Hyperón?

To by malo dokázať vysoko presné meranie silnej interakcie medzi stabilnými a nestabilnými časticami.



Kladne nabité protóny v atómových jadrách by sa mali skutočne navzájom odpudzovať, ale napriek tomu sa aj ťažké jadrá s mnohými protónmi a neutrónmi zlepia. Môže za to takzvaná silná interakcia. Silná interakcia je jednou zo štyroch základných síl vo fyzike. Je v podstate zodpovedná za existenciu atómových jadier, ktoré pozostávajú z niekoľkých protónov a neutrónov. Protóny a neutróny sú tvorené menšími časticami, takzvanými kvarkami a tie tiež drží pohromade silná interakcia.





V rámci projektu ALICE (A Large Ion Collider Experiment) v CERN-e v Ženeve profesorka Laura Fabbietti a jej výskumná skupina na Technickej univerzite v Mníchove vyvinuli metódu s vysokou presnosťou na určenie síl, ktoré pôsobia medzi protónmi a hyperónmi. Ide o nestabilné častice obsahujúce takzvané zvláštne kvarky.



Experimenty na určenie silnej interakcie sú mimoriadne ťažké, pretože hyperóny sú nestabilné častice, ktoré sa po výrobe rýchlo rozpadajú. Táto ťažkosť doteraz zabránila zmysluplnému porovnaniu medzi teóriou a experimentom. Výskumná metóda, ktorú nasadila prof. Laura Fabbietti, teraz otvára dvere k vysoko presným štúdiám dynamiky silnej interakcie pri Large Hadron Collider (LHC).

Medzitým sa skupine profesora Fabbiettiho na TUM podarilo nielen analyzovať experimentálne údaje pre väčšinu kombinácií hyperón-nukleón, ale podarilo sa im tiež zmerať silnú interakciu najvzácnejšieho zo všetkých hyperónov - Omegy, pozostávajúcej z troch podivných kvarkov. Ďalej skupina tiež vyvinula vlastný rámec, ktorý je schopný vytvárať teoretické predpovede.



Pochopenie interakcie medzi hyperónmi a nukleónmi je tiež mimoriadne dôležité pre testovanie hypotézy, či neutrónové hviezdy obsahujú hyperóny. Sily, ktoré existujú medzi časticami, majú priamy vplyv na veľkosť neutrónovej hviezdy.

Zdroj: Phys,