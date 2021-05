Obchod Epic Games Store ponúka hru Among Us úplne ZADARMO

Among Us, multiplayer hra, ktorej popularita sa prudko zvýšila počas pandémie koronavírusu, je najnovším bezplatným titulom v obchode Epic Games Store. Hru, ktorá bežne stojí 3.99€, si môžu používatelia stiahnuť zadarmo od 27. mája do 3. júna.

V rámci svojho najnovšieho „MEGA Sale“ výpredaja v obchode Epic Games Store ponúka spoločnosť Epic Games každý týždeň zadarmo jednu novú (bežne platenú) hru, ktorej identita vopred nie je známa. Teraz si môžu hráči vyzdvihnúť hru pre viacerých hráčov zameranú na lov podvodníkov, pričom od štvrtku 17:00 bude zverejnená ďalšia hra, ktorá bude zadarmo dostupná ďalší týždeň.

Spoločnosť Epic odštartovala svoj „MEGA Sale“ výpredaj začiatkom tohto mesiaca a ponúkla prvú bezplatnú hru NBA 2K21. Hra Among Us je zatiaľ iba druhou z hier, ktoré spoločnosť Epic Games ponúkne počas nasledujúcich týždňov zadarmo. Výpredaj potrvá do 17. júna a hráči si budú môcť každý štvrtok vyzdvihnúť jednu novú hru zadarmo.

Počas „MEGA Sale“ výpredaja majú hráči tiež nárok na 10$ kupón, ktorý je uplatniteľný na ktorúkoľvek hru v cene nad 14.99$.

Prečítajte si tiež: Spoločnosť Epic Games žaluje spoločnosť Nreal za podobnosť s názvom „Unreal“

Zdroje: Epic Games Store, Epic Games Store, Epic Games Store