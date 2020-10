O2 štartuje 5G v Bratislave, zatiaľ v pilotnom komerčnom režime

O2 odštartovalo pilotnú komerčnú testovaciu prevádzku 5G siete vo vybraných častiach Bratislavy. Na pridelených frekvenciách testuje technológiu 5G od Nokie, Ericssonu, Huawei a ZTE.

5G od O2 si tak môže otestovať každý zákazník s kompatibilným zariadením nachádzajúci sa v jej pokrytí až v štyroch mestských častiach Bratislavy. Verejný test 5G technológie umožňuje operátorovi prebiehajúce výberové konanie na dodávateľa technológie pre vybudovanie 5G siete. V rámci neho testuje technológie všetkých štyroch relevantných hráčov, ktorými sú spoločnosti Nokia, Ericsson, Huawei a ZTE. 5G technológia týchto výrobcov pracuje na frekvenciách pridelených O2 v predchádzajúcich obdobiach a za plnej prevádzky 2G, 3G, 4G LTE mobilných sietí a 4G LTE TDD siete používanej prevažne na fixné bezdrôtové pripojenie domácností. V tomto momente operátor testuje technológiu všetkých dodávateľov a zvažuje všetky alternatívy riešení pre čo najlepší rozvoj siete. O výsledku výberového konania a zvolení dodávateľa pre celoslovenskú 5G sieť plánuje spoločnosť verejnosť informovať už v nasledujúcich mesiacoch.

Zákazníci O2 sa vo vybraných častiach Bratislavy môžu pripojiť do siete s rýchlosťou vyše 1 Gbps a zažiť v mobilnej sieti skúsenosť z optického fixného pripojenia. Pri testovaní v jednotlivých oblastiach modelujeme rôzne podmienky šírenia. V testoch operátor na mobilnom telefóne nameral maximálnu hodnotu rýchlosti sťahovania dát 1,223 Gbps a odosielania 90 Mbps. Limitujúcim faktorom nebola sieť, ale mobilný telefón. Agregovaná priepustnosť sektoru bola v tomto prípade 3,959 Gbps a 630 Mbps v smere odosielania dát. V oblasti optimalizovanej na čo najširšie pokrytie bola maximálna rýchlosť pre jeden mobil 1,011Gbps a odosielanie dát 86Mbps pri celkovej priepustnosti sektoru 2,106 Gbps/323 Mbps.

Pokrytie 5G sieťou v jednotlivých mestských častiach Bratislavy

V rámci testovania 5G siete v Bratislave operátor tiež preveruje plnenie hygienických noriem jednotlivých technológií meraniami elektromagnetického žiarenia, ktoré sú aj samozrejmou súčasťou sprevádzkovania každého vysielača. Operátor tak zrealizoval meranie jednotlivých antén, pričom potvrdil, že hodnoty elektromagnetického žiarenia (EMF) 5G siete sú porovnateľné s doterajšími technológiami a sú niekoľkonásobne nižšie ako limity stanovené legislatívou, či už sú to merania priamo pri anténach, v bytoch pod nimi, alebo v priestore s najlepším pokrytím.

Všetky zariadenia, ktoré budú schopné pracovať v 5G sieti O2 musia byť pre túto sieť implementované aj výrobcom, teda nie každý 5G smartfón dokáže plnohodnotne využiť aktuálnu testovaciu prevádzku siete. Hoci operátor umožní pripojiť sa do 5G siete všetkým zákazníkom s vhodným hardvérom, zákazníci si túto možnosť môžu v nastaveniach svojho telefónu vypnúť. V tomto momente si kvalitu 5G siete môžu otestovať zákazníci O2 s deviatimi smartfónmi dostupnými na trhu. Ide o Motorola G5G Plus, Motorola Edge Plus, ZTE Axon 11 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi10 a Xiaomi Mi10 Pro a už v blízkej budúcnosti aj s čoskoro pridanými zariadeniami do ponuky Xiaomi Mi 10T a Xiaomi Mi 10T Pro. V tomto momente si teda môže 5G od O2 vyskúšať len niekoľko stoviek zákazníkov.

