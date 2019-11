O2 predstavuje nové Smart paušály, čo všetko prinášajú?

O2 prináša nový koncept paušálov, pretože si myslí, že nastal čas na zmenu pohľadu na to, čo dokáže moderný mobilný paušál ponúknuť. Uvádza to v svojej najnovšej správe a to je už koniec-koncov známa vec – ľudia sa oveľa viac zameriavajú na dáta, ako na klasické hovory a SMS. V čom sú však novo predstavené paušály od modrého operátora odlišné voči tým, ktoré ponúkal doteraz?

Operátor odštartoval predstavenie svojej novej ponuky včera streamom online na webe s názvom Pripravte sa na digitálnu budúcnosť, pričom paušály sú pre zákazníkov k dispozícii od dnes. Každý O2 Smart Paušál ponúkne zákazníkom neobmedzené volania, SMS a MMS. To je podstatná zmena, na ktorej operátor postavil svoje nové paušály, ktoré budú vo viacerých variantoch. Okrem toho sú v nich zahrnuté pomerne veľké objemy dát na vybrané aplikácie a aj predplatné na prémiové aplikácie s kvalitným obsahom ako je Tidal a HBO GO.

Najlacnejší biely O2 Smart Paušál je určený pre tých, ktorí vôbec nedátujú, alebo dátujú len sporadicky, ale nechcú sa viac obmedzovať v telefonovaní, či posielaní správ. Obsahuje neobmedzené volania, SMS a MMS správy v celej EÚ, či možnosť kúpy akéhokoľvek zariadenia na začiatku od 0 eur, alebo v prípade potreby si môžu zákazníci dokúpiť balík 1 GB dát za 3 eurá. Modrý O2 Smart Paušál je určený pre menej náročných používateľov dát, ale obľúbia si ho aj tí, ktorí používajú zvyčajne len pár aplikácií, no zároveň chcú byť neustále online. Jeho súčasťou sú neobmedzené volania, SMS a MMS v celej EÚ s 1 GB objemom dát. Zároveň zákazník získava ďalších 10 GB dát na jednu zvolenú aplikáciu, či 60 eurový bonus na zariadenie. Ak ho zákazník nevyužije, získava ďalších 10 GB dát na ďalšiu štandardnú aplikáciu.

Strieborný O2 Smart Paušál je určený pre všetkých, ktorí chcú viac. Okrem neobmedzených volaní a správ v celej EÚ obsahuje aj 3 GB dát v cene paušálu, či 2× 10 GB na dve aplikácie z ponuky, pričom jedna z nich môže byť prémiová, teda so zahrnutým predplatným HBO GO, Tidal, O2 TV, Denník N alebo Denník SME. Navyše môže zákazník získať 72 eurový bonus na kúpu zariadenia, či 10 GB dát na ďalšiu štandardnú aplikáciu podľa výberu. Zlatý O2 Smart Paušál je určený pre uspokojenie potrieb náročných multimediálnych zákazníkov. Okrem neobmedzených volaní a správ v celej EÚ obsahuje aj 10 GB dát v cene paušálu a 3x10 GB dát na 3 aplikácie z ponuky, pričom jedna z nich môže byť prémiová. Zákazník tiež môže využiť aj 120 eurový bonus na kúpu zariadenia, alebo ďalších 10 GB dát na štandardnú alebo prémiovú aplikáciu vrátane predplatného.

Najdrahší Platinový O2 Smart Paušál je určený pre zákazníkov, ktorí nechcú riešiť kompromisy, pričom so všetkými aplikáciami je možné využiť až 65 GB dát a k tomu štedrý bonus na zariadenia a až dve prémiové služby. Bez využitia bonusu získa zákazník ďalších 10 GB a prémiovú aplikáciu vrátane predplatného k tomu. Pokiaľ ide o označenie paušálov, operátor tu zachoval svoje predchádzajúce označenia pre paušály, pričom sa nemenia ani ich ceny. Mení sa však výška dotácie na zariadenia – tie sa znižujú pri každom paušále čo je nepochopiteľné. Zatiaľ čo najlacnejší (biely) paušál už nemá žiadnu dotáciu na zariadenie od operátora (doteraz to bolo 48 eur), 20 eurový (modrý) paušál bude mať dotáciu iba 60 eur (namiesto 72 eur predtým), 25 eurový (strieborný) bude mať 72 eur dotáciu (teda sumu, ktorou operátor predtým dotoval zariadenia pri modrom 20 eurovom paušále), 30 eurový (zlatý) bude mať iba 120 eur (predtým 144 eur) dotáciu a najdrahší platinový (50 eurový) paušál bude mať dotáciu iba 240 eur čo je až o 48 eur menej ako predtým. Nie je jasné prečo, ale O2 týmto rozhodne znevýhodňuje novo uvedené paušály na úkor ich predchodcov a je to rozhodne veľká škoda najmä pre zákazníkov (akoby mobilní operátori už nemali i tak veľké zisky).

Treba dodať, že všetky tieto paušály obsahujú neobmedzené volania, SMS a MMS do všetkých sietí v celej EÚ. V prípade, ak potrebuje zákazník viac dát, môže si ich navýšiť tak, ako predtým. Služba Datahit stojí 3 eurá a objem dát sa navýši tak ako predtým – o 1 GB dát, pričom nespotrebované dáta sa mu prenesú do ďalšieho obdobia. Ak sa vrátime ešte k dátam pre aplikácie, tie fungujú nasledovne: na každú zvolenú aplikáciu získa zákazník 10 GB dát. Tieto dáta sa čerpajú len keď zákazník používa aplikáciu, ktorú si zvolil. Dáta pre túto aplikáciu nie je možné navýšiť. Objemy pre aplikácie možno používať v krajinách EÚ bez príplatku rovnako ako základný objem dát. Pokiaľ ide o bonus na zariadenie, zákazníkovi sa uplatňuje v prípade, ak si zakúpil zariadenie k paušálu so službou Mesačná platba za zariadenie. Ak zákazník nevyužije tento bonus, získa jednu aplikáciu navyše, pričom k Zlatému a Platinovému paušálu to môže byť aj Prémiová aplikácia vrátane predplatného.

Predplatné k aplikácii znamená, že zákazník získa také isté predplatné, akoby si ho zakúpil sám u poskytovateľa služby, avšak vďaka O2 Smart paušálu zaň neplatí. Prvú aktiváciu je potrebné vykonať po vybratí aplikácie a potvrdení objednávky. Toto predplatné zákazníkovi platí, pokiaľ má aplikáciu umiestnenú v pozícii. Hneď ako aplikáciu odstráni, dôjde aj k deaktivácii predplatného. Pripomeňme, že od dnes sa už predávajú iba nové smart paušály a staré „ne-smart“ paušály operátor nemá v ponuke. Prechod na nové smart paušály je však možný aj pre existujúcich zákazníkov – avšak v prípade, ak zákazník čerpá bonus za prenos čísla, pri prechode na smart paušál ho stratí. To je podľa nás nelogický krok. Uvidíme však, či to operátor prehodnotí a časom umožní zákazníkom aj s bonusom za prenos prejsť plynulo na nové paušály a využívať tak predchádzajúce výhody.

Je nová ponuka modrého operátora zaujímavá? Pokiaľ ide o prémiové aplikácie, toto môže viacero ľudí motivovať. Pokiaľ ide o štandardné aplikácie, na ktoré sa uplatňujú dodatočné dáta, tie sa dajú zmeniť iba raz za fakturačné obdobie (teda raz mesačne). Ak má teda zákazník napríklad dáta pre dve aplikácie, ich zmenu môže realizovať iba raz mesačne a tieto dodatočné dáta sa budú uplatňovať na zvolené aplikácie. Objem dát, ktorý je štandardne v paušály sa tak bude čerpať na všetky ostatné aplikácie a dáta okrem vybranej (vybraných) aplikácii. Na jednej strane oceňujeme krok operátora, že pre aplikácie, ktoré sú náročné na dáta poskytuje dodatočné objemy dát, ale aj tie sú spolu so štandardnými objemami dát v porovnaní so zahraničím sú stále nízke.

Zdroj: O2, vlastné, web, screeny vlastné