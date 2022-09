Nvidia zverejnila nové vládne pravidlo pre zákaz vývozu čipov do Číny a Ruska

Pre Nvidiu môže nový zákaz generovať stratu až 400 miliónov dolárov.

Americkej spoločnosti Nvidia by sa mala novým vládnym nariadením vygenerovať strata až 400 miliónov dolárov (približne 401 700 000 eur). Toto nariadenie má významne obmedziť export čipov pre výrobu superpočítačov, no zákaz sa má týkať aj procesorov pre umelú inteligenciu. Vďaka tomu spoločnosť nebude môcť dodávať čipy pre stavbu dátových centier na území Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky. Technologický gigant Nvidia tak nebude môcť vyviezť do týchto dvoch krajín napríklad čipy A100, ale ani pripravovaný H100, ktoré sú určené pre strojové učenie.

Za zákazom je strach vlády Spojených štátov amerických zo zneužitia týchto technológií na vojenské účely. Zákaz by mal byť rozšírený na všetky svetové krajiny. Nariadenie okrem obmedzenia vývozu ohrozuje aj vývoj pripravovaného čipu spoločnosti Nvida - H100, ktorý je čiastočne navrhovaný v Číne. Vďaka možnej vysokej strate sa spoločnosť obáva komplikácií pri návrhu nových produktov z dôvodu nedostatku financií. K vzniknutému problému sa vyjadrila aj spoločnosť AMD, ktorej zákaz tiež obmedzí vývoz čipu MI250 do Číny. Podľa, nej by ale zákaz nemal mať veľký vplyv na podnikanie.

