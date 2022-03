Nvidia vyšetruje napadnutie hackermi

Nvidia mala byť napadnutá hackermi, malo dôjsť aj k úniku dát.

Americký výrobca grafických kariet Nvidia mal byť napadnutý hackermi. Samotný hackerský útok mal trvať až dva dni, pričom malo dôjsť aj k úniku informácií a k úplnej kompromitácii interných systémov spoločnosti. Podľa výrobcu by nemali byť ohrozené obchodné aktivity spoločnosti. Firma má v súčasnosti vyšetrovať vzniknutý incident a momentálne sa vyhodnocuje povaha útoku a jeho rozsah. Doposiaľ firma nezdieľala bližšie informácie.

Objavili sa aj informácie, že by sa malo jednať o ruských hackeroch, ale to zatiaľ nebolo potvrdené. Za útok by mala byť zodpovedná hackerská skupina s názvom - Lapsus$, ktorá je spájaná s hacknutím systémov portugalskej televízie. Hackerský gang mal zverejniť aj prihlasovacie údaje zamestnancov spoločnosti Nvidia, ale aj informácie súvisiace s grafickými kartami RTX. Tieto údaje mala medzitým zmazať na virtuálnom stroji spoločnosť Nvidia, lenže gang tvrdí, že má kópiu týchto informácií.

