Nvidia tak skoro nepredstaví svoje GPU na mobilnej platforme

Nvidia sa nechystá tak skoro predstaviť GPU pre smartfóny.

Konkurenčná spoločnosť AMD (Advanced Micro Devices) sa spojila s výrobcom smartfónov Samsung, aby priniesli majiteľom zariadení lepšie herné zážitky. Toto nové spojenie sa má premietnuť do nového čipsetu Exynos, ktorý má byť určený pre vlajkové lode smartfónov a zároveň má konkurovať Qualcommu. Očakávanou funkciou, ktorú má táto spolupráca priniesť, je RDNA 2 s podporou Ray Tracingu a variabilným tieňovaním.

Bohužiaľ, najväčší konkurent spoločnosti AMD - teda spoločnosť Nvidia sa zatiaľ nechystá vstúpiť do segmentu so smartfónmi, hoci sa dal očakávať opak, nakoľko Nvidia kupuje ARM, čo jej priamo otvára dvere do sveta smartfónov. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia - Jensena Huanga sú hry s ray tracingom veľmi veľké, takže nevidí zmysel, aby boli takéto hry vyvíjané pre smartfóny. Nateraz vo svete smartfónov s Nvidiou nemôžeme počítať.

Namiesto toho, Nvidia ponúka svoju službu GeForce Now, ktorá aktuálne vlastní takmer tisíc titulov, ktoré si hráči môžu zahrať cez počítače, smartfóny, či televízie. O herný výkon sa starajú servery spoločnosti. Službu aktuálne využíva takmer desať miliónov hráčov v sedemdesiatich krajinách sveta. Napriek kúpe spoločnosti ARM, neplánuje Nvidia stavbu vlastných tovární a nechá si naďalej vyrábať svoje komponenty u výrobcu TSMC.

Nvidia už v roku 2012 priniesla svoj čipset Tegra na smartfóny, ale v tomto trende už nepokračovala a aktuálne sa Tegra čipy dajú nájsť v set-top-boxoch Shield.

Zdroj: XDA-Developers,