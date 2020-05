NVIDIA RTX3000 tento rok budú, ale neskôr

Uvedie NVIDIA novú radu RTX 3000 nakoniec predsa len tento rok? Vieme odpoveď.

Z Číny sa nám šíri leak, že NVIDIA plánuje skutočne, aj napriek korona-vírusu, uviesť prvé dve karty z rady RTX 3000 tento rok. Spomína sa, že ako prvé vyjdú na trh vo forme RTX3080 a RTX3070. Do konca roka sa máme dočkať aj vlajkovej lodi RTX3080Ti a o rok, teda počas prvého kvartálu 2021 aj RTX3060. Súčasná generácia grafických kariet GTX16XX zatiaľ nahradená nebude.

Najvýkonnejší čip by mal mať až 8192 CUDA jadier, 256RT jadier a 1024 Tensor jadier, a to všetko pri takte 1750 MHz. Zaujímavá môže byť tiež RTX3060 s 2560CUDA jadrami, 80RT jadrami, 320 Tensor jadrami a taktom okolo 2000 MHz. Táto karta je podľa papierových špekulácií na úrovni RTX2070S, a to je pomerne veľmi silná karta aj v súčasnosti. Novinkou bude osadenie GDDR6 16Gbps pamätí.

Ceny známe nie sú, ale nižšie ako súčasná generácia nebudú, práve naopak. Ešte horšia dostupnosť, menší výrobný proces a drahšie logistické náklady spôsobia, že karty budú ešte drahšie. Ak teda plánuje kúpiť niektorú zo súčasných RTX kariet, určite nemá príliš zmysel čakať. Nárast výkonu sa dá očakávať, ale žiadnych 50% to nebude. Aj preto, že AMD stále nemá konkurenta pre úplný high-end.

Zdroj: guru3D