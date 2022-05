Nvidia RTX 4090 má prísť už onedlho

Nová najvýkonnejšia grafická karta od spoločnosti Nvidia má prísť na trh už v blízkej dobe.

Ak ste sa nebodaj chystali kúpiť si novú grafickú kartu od spoločnosti Nvidia, asi by ste mali ešte chvíľu počkať. Výrobca grafických kariet totiž plánuje už v polovici mesiaca júl predstaviť novú generáciu. Podľa slov leakera kopite7kim, by mala novinka vyžadovať napájanie 450 Wattov, čo je podobné grafickej karte Nvidia 3090 Ti. Počiatočné informácie hovorili pôvodne až o 600 W napájaní, pričom niektorí fanúšikovia očakávali až 1 000 W napájanie karty. Novinka by mala byť postavená na úplne novej architektúre Ada Lovelace, ktorá by mala zabezpečiť dostatok výkonu pre hranie aj tých najnáročnejších hier.

Niektorí leakeri, na čele s kopite7kimom očakávali, že nová generácia vlajkovej karty by mala obsahovať až 48 GB pamäte a mala vyžadovať napájanie s výkonom 1 000 W s dvoma prívodnými káblami. Leaker zároveň spomenul, že by mala spoločnosť Nvidia pracovať aj na grafickej karte s napájaním 900 W a 48 GB pamäte, ktorá na svoje fungovanie má vyžadovať až 16 pinové napájacie konektory. Bohužiaľ, čo sa týka špecifikácií, zatiaľ ide len o dohady a na potvrdenie alebo vyvrátenie týchto informácií si budeme musieť počkať na oficiálne predstavenie.

Zdroj: TheVerge,