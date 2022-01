Nvidia RTX 3050 má byť lacná a nevhodná na ťažbu kryptomien

Pripravovaná grafická karta od Nvidie má byť nevhodná na ťažbu kryptomien.

Pomerne nedávno sme vád informovali o tom, že spoločnosť AMD predstavila grafickú kartu nevhodnú pre ťažiarov kryptomien. Podobným krokom chce v súčasnosti zaujať aj spoločnosť Nvidia, ktorá pripravuje výrobu lacnej GPU RTX 3050. Podobne ako konkurenčná grafická karta, aj novinka od Nvidie má byť nevhodná na ťažbu digitálnych mien. Pripravovaná novinka má byť schopná detegovať ťažobný softvér, pričom pri detekcii poklesne ťažobný výkon karty z približne 20 MH/s na 12,5 MH/s a to v priebehu niekoľkých sekúnd. S poklesom rýchlosti ťažby, zároveň stúpne energetická náročnosť karty až na 73 W.

Čínsky používateľ sociálnej siete Twitter, s prezývkou wxnod sa pochválil príspevkom, na ktorom ukázal snímku výstupu z ťažby kryptomeny. Malo by ísť o výstup z grafickej karty Nvidia RTX 3050. V tomto prípade bola karta schopná ťažiť kryptomenu rýchlosťou 13,66 MH/s, pri výkone 57 W, čo si vyžiadalo dodatočné úpravy a optimalizáciu. Takže aj napriek 8 GB VRAM má byť karta nezaujímavou pre ťažiarov. Cena grafickej karty Nvidia RTX 3050 by mala byť 249 dolárov (219,48 eur), čím by sa novinka mala stať dostupnou pre hráčov.