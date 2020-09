NVIDIA RTX 3000 - zvládnu aj 8K rozlíšenie ! Ponúknu extrémny výkon!

NVIDIA dnes takmer dva roky od uvedenia prvej generácie NVIDIA RTX kariet uvádza dlho očakávanú radu RTX Ampere, ponúkne v určitých situáciách až 2-násobný výkon pri zachovaní rozumných cien.

Nová generácia kariet pod označením RTX 3090, 3080 a 3070 poskytne ďaleko väčší hrubý výkon, podľa prvých benchmarkov až do 80% v závislosti od hry. Už výkon RTX 3080 by mohol oproti RTX 2080 vzrásť až o 70% v priemere. Nové karty dostali viac rasterizačných jednotiek či tensor jadier. Novinky sú osadené novými rýchlymi GDDR6X pamäťami a podporujú novú technológiu NVIDIA RTX IO, čo je nízkoúrovňová technológia s novým API DirectStorage, ktorý odľahčuje procesorové jadrá a rýchlejšie načíta dáta z SSD diskov. NVIDIA sama tvrdí, že medzigeneračný skok je najväčší v histórii.

Najvýkonnejšia z kariet – RTX 3090 je vlastne karta triedy TITAN a mala by vďaka extrémnemu výkonu poskytnúť výkon na to aby spolu s DLSS dochádza poháňať aj 8K rozlíšenie. DLSS príde na tieto hry: Boundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers a Watch Dogs: Legion.

Extrémne prekvapili ceny kariet NVIDIA.

RTX 3080 začína na 699 USD, a ponúkne až 2-násobný výkon ako predchodca. Pamäť má kapacitu 10GB a je typu GDDR6X. Väčšinu hier má karta zvládnuť na 4K@60. Oficiálna česká cena je 13 999 CZK.

RTX 3070 mieri s cenou na strednú triedu a s jej 499 USD kompletne vydrtí výkon RTX 2080 Ti za polovičnú cenu. Karta je osadená 8GB GDDR6 pamäťami. Je mierená na menej náročné hranie v 4K a hlavne rozlíšenia 1440p. Oficiálna česká cena je 18 999 CZK.

RTX 3090 je karta triedy TITAN s cenou 1499 USD. Ide o extrémnu 3-slotovú kartu, čo je u NVIDIA priam nevídané. Ponúkne až 24GB pamäte typu GDDR6X. Karta sľubuje až o 50% vyšší výkon ako RTX TITAN, v praxi dokáže poháňať mnoho hier pri 60 FPS až v 8K rozlíšení. Zároveň je to jediná nová karta, ktorá má podporu NVlink pre spájanie viacerých kariet.

Ešte sa však netešte. Karty budú dostupné, nasledovne: 17.9. RTX 3080, 24.9. 3090 a 3070 až počas októbra. Reálne testy výkonov uvidíme už čoskoro. Pri kúpe novej karty získate hru Watch Dogs: Legion a 1 rok predplatného NVIDIA GeForce NOW. Oficiálna česká cena je 40 999 CZK.

Zdroj: NVIDIA TS