Nvidia rozširuje podporu DLSS 2.0 pre ďalšie hry

Nvidia rozširuje podporu DLSS 2.0 pre výrazné zvýšenie výkonu v hrách.

DLSS ( Deep Learning Super Sampling) je technológia vykresľovania v reálnom čase pomocou super rozlíšenia založeného na umelej inteligencii, v ktorej sa vykresľuje menej pixelov a potom pomocou umelej inteligencie vytvára ostré obrázky s vyšším rozlíšením, čo hráčom prináša veľký nárast výkonu.

Nvidia po novom pridáva podporu DLSS pre Call of Duty: Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted a Ready or Not a hráči si teda môžu užiť veľký nárast výkonu v hre. Do plánovaných hier sa počíta s ešte nevydaným Cyberpunk 2077. Doteraz je takto podporovaných už 25 hier. Podpora DLSS platí pre majiteľov grafických kariet RTX.

Obdobnú technológiu chystá aj konkurenčné AMD, ktoré ju nazýva Super Sampling Anti-Aliasing (SSAA), ale zatiaľ nie je vôbec známe, kedy bude technológia oficiálne uvoľnená. Tak isto nie je známe ani aké grafické karty budú podporované, nakoľko daná technológia je stále vo vývoji.



