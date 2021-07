Nvidia prináša RTX technológie na platformu ARM

Nvidia ukázala RTX technológie na procesore od MediaTeku.

Aktuálne prebieha konferencia Game Developers Conference 2021, kde spoločnosť Nvidia predstavuje svoje novinky. Jednou z nich je použitie RTX technológií na platforme ARM. Spoločnosť zároveň ukázala aj technologické demá, ktoré zahŕňali dve ukážky hier Wolfenstein: Youngblood a The Bistro od Open Research Content Archiv. Obe demá boli predvedené pomocou zariadenia s procesorom Kompanio 1200, vyrobeným spoločnosťou MediaTek a s grafickým procesorom GeForce RTX 3060. V prípade hry Wolfenstein: Youngblood bol použitý Ray-Traicing, ktorý bol ešte akcelerovaný pomocou technológie Nvidia DLSS, kde algoritmy hlbokého učenia sa používajú na zvýšenie snímkovacej frekvencie. Podobné to bolo aj v prípade The Bistro, kde boli naviac použité technológie RTX Direct Illumination (RTXDI) and NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD).

Podľa spoločnosti Nvidia je RTX najprevratnejšia technológia za posledne dve desaťročia, ktorá ponúka hráčom zážitky na inej úrovni. Vďaka výrobcovi mobilných procesorov - spoločnosti MediaTek, tvoria obe firmy základ novej kategórie vysokovýkonných počítačov založených na platforme ARM. Nvidia zároveň predstavila novú verziu ovládačov Studio Drivers, ktoré prinášajú podporu pre dva najpopulárnejšie herné enginy - Unity a Unreal Engine, ale aj pre Omniverse, Toolbag a iné.

Nvidia zároveň previedla aj tieto SDK sady na platformu ARM:

Deep Learning Super Sampling (DLSS), ktorá využíva umelú inteligenciu na zvýšenie snímkovej frekvencie a generovanie ostrého obrazu pre hry,

RTX Direct Illumination (RTXDI), ktorá umožňuje vývojárom pridať do svojich herných prostredí dynamické osvetlenie,

NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), ktorá využíva AI na rýchlejšie vykreslenie obrázkov,

RTX Memory Utility (RTXMU), ktorá optimalizuje spôsob, akým aplikácie využívajú grafickú pamäť a

RTX Global Illumination (RTXGI), ktorá pomáha obnoviť spôsob odrážania svetla v prostrediach skutočného sveta.

Zdroj: XDA-Developers,