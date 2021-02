nVidia obmedzuje ťažbu kryptomien na RTX 3060, oznámila však na to určené nové grafické karty

nVidia oznámila, že pomôže hráčom zvýšiť šance na získanie kariet GeForce RTX 3060 znížením efektivity ťažby kryptomien na týchto grafických kartách približne o 50 percent.

„S uvedením GeForce RTX 3060 na trh 25. februára robíme dôležitý krok, ktorý pomáha zaistiť, aby grafické karty GeForce skončili v rukách hráčov,“ uviedla spoločnosť nVidia. „Softvérové ovládače RTX 3060 sú navrhnuté tak, aby detegovali špecifické atribúty algoritmu ťažby kryptomeny Ethereum a obmedzovali hash rate alebo efektivitu ťažby kryptomeny približne o 50 percent.“

nVidia to oznámila v príspevku na oficiálnom blogu spoločnosti, ktorého súčasťou bolo aj oznámenie novej série grafických kariet CMP (Cryptocurrency Mining Processor) navrhnutej špeciálne na ťažbu kryptomien, o ktorej spoločnosť uvažovala už v januári. Táto séria bude zoptimalizovaná na tento účel a umožní používateľom ťažiť efektívnejšie. Používatelia by tak mohli rýchlejšie získať späť svoje investície do ťažby.

„S cieľom uspokojiť konkrétne požiadavky ťažby kryptomeny Ethereum oznamujeme produktovú radu NVIDIA CMP alebo Cryptocurrency Mining Processor pre profesionálnu ťažbu. Produkty CMP - ktoré nie sú určené na grafiku - sa predávajú prostredníctvom autorizovaných partnerov a sú optimalizované pre najlepší výkon a efektivitu ťažby. Nespĺňajú špecifikácie požadované pre radu grafických kariet GeForce, a teda nemajú vplyv na dostupnosť grafických kariet GeForce pre hráčov.“

Procesory na ťažbu kryptomeny majú nižšie napätie a frekvenciu jadra (peak) pre lepšiu účinnosť ťažby, ako aj lepšie prúdenie vzduchu vďaka tomu, že nepotrebujú žiadne video výstupy. Tiež tým pádom nezaberú toľko miesta a je možné ich hustejšie umiestňovať oproti kartám z rady GeForce. CMP karty 30HX (hash rate 26MH/s a 6GB pamäte) a 40HX (hash rate 36MH/s a 8GB pamäte) sú dostupné od prvého štvrťroku 2021, zatiaľ čo karty 50HX (hash rate 45MH/s a 10GB pamäte) a 90HX (hash rate 86MH/s a 10GB pamäte) prídu až v druhom štvrťroku 2021. Tieto karty navyše nepoužívajú nový 12-pinový konektor, ale namiesto toho používajú jeden (30HX, 40HX) alebo dva (50HX, 90HX) 8-pinové konektory.

Zdroje: The Official NVIDIA Blog, NVIDIA