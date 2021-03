NVIDIA možno použije GA100 Ampere GPU pre mining sériu

NVIDIA predstavila minulý rok grafické karty s architektúrou Ampere, prvou sériou boli GPU A100. Tieto modely nie sú určené pre hráčov, ale pre profesionálne použitie v pracovných staniciach a dátových centrách.

GPU GA100 má slúžiť pre náročné výpočtové úlohy, akou je napr. aj mining a tým uvoľniť viac GeForce herných grafických kariet pre hráčov.

Na Twitteri sa objavila informácia, že NVIDIA by mohla používať GA100 GPU v grafických kartách novej série CMP HX (Cryptocurrency Mining Processor), ktoré sú určené špecificky na mining, teda ťaženie kryptomien - najčastejšie Ethereum. Tieto karty nedisponujú ani žiadnymi video výstupmi, nakoľko sa využíva iba ich výpočtový výkon. GPU GA100 by mal byť vzhľadom na jeho určenie pre rôzne druhy výpočtov, veľmi vhodný práve na ťaženie kryptomien. Cena takýchto kariet bude však pravdepodobne vysoká, ako to je pri sériach pre profesionálne využitie zvykom.

Zdroj: TechPowerUp