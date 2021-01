nVidia by mohla obnoviť výrobu grafických kariet určených na ťažbu kryptomien

Bitcoin nedávno dosiahol úplne nový rekord, ktorý prestavuje sumu vyše 33 tisíc eur. Pre hráčov to určite nie je správa, ktorú by chceli počuť, nakoľko sa tým prehlbuje dopyt po grafických kartách na účely ťaženia a hráči sa tak nemôžu dostať k novým grafickým kartám. nVidia teraz uvažuje nad obnovením výroby CMP rady grafických kariet určených na ťaženie kryptomien.

Vzhľadom na to, že ťažba kryptomien si vyžaduje iba výkon grafických kariet a nie ich zobrazovacie (resp. vykresľovacie) schopnosti, je možné vyrábať modely na ťaženie kryptomien bez akýchkoľvek externých portov (napríklad HDMI alebo DisplayPort). nVidia oznámila, že je otvorená výrobe aj takýchto kariet, avšak iba ak budú vnímať po takýchto produktoch skutočný dopyt. nVidia si tak asi nie je istá, či majú kryptomeny až takú dlhodobú budúcnosť.

Nie je však isté, či by výrobou takýchto takýchto kariet nVidia pomohla hráčom. Pokiaľ bude dopyt po grafických kartách na ťaženie vysoký, nemusí ponuka takýchto grafických kariet stačiť na uspokojenie dopytu. V tom prípade by sa pre hráčov nič nezmenilo, pretože na ťaženie by sa naďalej kupovali aj normálne grafické karty.

Pre spoločnosť nVidia je nakoniec aj tak jednoduchšie a menej riskantné sústrediť sa iba na jeden produktový rad, ako sa popri tom snažiť uspokojiť aj ďalší špecifický a vo veľkej miere nestabilný trh. Napríklad kryptomena Bitcoin má momentálne hodnotu okolo 30000 eur, o pár mesiacov sa však táto hodnota môže rapídne posunúť ktorýmkoľvek smerom - nahor alebo aj nadol.

