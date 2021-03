NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti príde takmer určite v apríli

Ešte vo februári sa začali objavovať správy o tom, že grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sa chystá na trh prísť v apríli. Teraz je to už takmer isté.

Podľa čínskeho webu MyDrivers (prostredníctvom používateľa Twitteru „momomo_us“) je najnovší člen rady grafických kariet GeForce RTX 3000 pripravený na vydanie v polovici apríla. Aj keď toto nie je oficiálne oznámenie od spoločnosti NVIDIA, nemalo by zmysel na internet zavesiť takúto informáciu len chvíľu od uvedenia karty, keby nebola aspoň ako-tak svojimi zdrojmi potvrdená.

Finálna verzia grafickej karty GeForce RTX 3080 Ti, ktorá mala byť pôvodne vybavená 20GB GDDR6X pamäťou, má nakoniec mať iba 12GB. Aby však táto zmena bola vykompenzovaná, má mať karta 384-bitovú pamäťovú zbernicu a pamäť rýchlosť 19Gb/s.

Čo sa týka ceny, všetko poukazuje na to, že sa RTX 3080 Ti bude nachádzať medzi kartami RTX 3080 a RTX 3090. To znamená, že sa bude pohybovať asi okolo 1000€. Samozrejme, reálne to tak, bohužiaľ, pravdepodobne nebude, ak vôbec bude možné niekde tieto karty kúpiť.

Pokým spoločnosť NVIDIA nevydá oficiálne vyjadrenie k uvedeniu karty GeForce RTX 3080 Ti, je stále potrebné túto správu brať s rezervou.

Zdroje: MyDrivers, Twitter