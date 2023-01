Nvidia GeForce Now mieri do automobilov

Majitelia týchto značiek automobilov si onedlho budú môcť skrátiť cestu hraním hier.

Výrobca grafických kariet Nvidia predstavil na podujatí CES 2023, ktoré sa aktuálne koná v Las Vegas, svoju službu GeForce Now pre automobily. Vďaka tomu si budú môcť spolujazdci zahrať počas cesty rôzne hry. Na výber budú mať až z 1 500 herných titulov, z toho tisíc hier je možné hrať pomocou herného ovládača. Službu Nvidia GeForce Now je možné spustiť pod operačným systémom Android a infotainmentoch založených na webových technológiách. To umožní majiteľom automobilov hrať hry cez platformu Nvidie.

Hranie hier bude v niektorých prípadoch obmedzené. Hrať budete môcť napríklad počas nabíjania elektromobilu, alebo keď stojíte. V prípade, že vlastníte automobil vyššej triedy a sedadlá šoféra a spolujazdca sú vybavené displejmi, v tom prípade je možné hrať aj počas jazdy na zadných sedadlách. Na hranie hier sa môžu v blízkej dobe tešiť majitelia týchto automobilov - Genesis, Polestar, Hyundai, Kia a BYD.

Automobilová spoločnosť Hyundai, pod ktorú patria aj automobilky Kia a Genesis, využívajú vo svojich automobiloch systém Nvidia Drive. Spoločnosť BYD plánuje v blízkej dobe prechod na systém Nvidia Drive Hyperion. Automobilka Polestar taktiež používa platformu Nvidia Drive a v prípade automobilu Polestar 3 je to systém Nvidia Drive Orin SoC.

Zdroj: ArenaEV,