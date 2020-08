nVidia čoskoro oznámi niečo veľké: Mohla by to byť nová séria grafických kariet?

nVidia zverejnila na svojom oficiálnom účte NVIDIA GeForce na Twitteri odpočítavanie - „The #UltimateCountdown“ s popisom „21 dní. 21 rokov.“, ktorý naznačuje niečo veľké. Možno už čoskoro uvidíme novú sériu grafických kariet.

NVIDIA GeForce na Twitteri včera o 21:00 zverejnila príspevok s videom, ktoré trvá len 8 sekúnd a ukazuje nejaký druh explózie, pravdepodobne explóziu vo vesmíre. Popis v príspevku je iba jednoduchý: „...#UltimateCountdown.“ Spomínanú explóziu tiež použila ako svoju profilovú fotku a banner, navyše s popisom „21 dní. 21 rokov.“, ktorý celé odpočítavanie robí ešte očakávanejším. Do popisu účtu tiež pribudli slová „Look back before looking forward.“ (tieto slová majú dva významy - „Obzri sa predtým ako budeš pozerať vpred.“ a „Obzri sa predtým ako sa budeš tešiť.“).

„21 dní. 21 rokov.“ Čo to môže znamenať? O 21 dní od zverejnenia tweetu (10.08.2020) bude 31. augusta. Presne v tento deň pred 21 rokmi v roku 1999 nVidia oznámila svoju prvú grafickú kartu GeForce 256. Aj keď sa pôvodne špekulovalo o septembrovom dátume, je možné, že pri tejto príležitosti chce nVidia predstaviť novú generáciu svojich grafických kariet - grafické karty nVidia Ampere alebo inak známe ako séria GeForce 3000 už 31. augusta. Týmto dátumom tiež môže poukazovať na úplné odlíšenie od pôvodných, starších generácií grafických kariet zo svojej výroby.

Zdroje: Twitter