Nudí vás iOS na starom iPhone 7? Skúste Ubuntu

Vývojárovi sa podarilo spustiť Ubuntu Linux na Apple iPhone 7.

Nestáva sa často, aby sa podarilo spustiť na zariadeniach od spoločnosti Apple iný systém ako ten, ktorý tam už je nainštalovaný. Tentokrát sa to podarilo užívateľovi s prezývkou newhacker1746, ktorý o svojom postupe informoval na webovom portáli Reddit. Nepodarilo by sa mu to ale bez predchádzajúceho projektu Sandcastle pochádzajúceho od spoločnosti Corellium, ktorá už predtým spustila operačný systém Android na iPhone ešte v marci v roku 2020.

Vývojár nevymazal operačný systém iOS z NAND pamäte iPhonu, ale zatiaľ sa mu podarilo spustiť sieťovú inštaláciu Ubuntu Linuxu, práve vďaka vyššie spomenutému projektu. Modder popísal veľmi presný návod, ako sa mu to podarilo a môžete to tiež vyskúšať. Verziu, ktorá sa mu podarila spustiť je ARM64 Ubuntu Linux 20.04, teda ide o LTS verziu (Long Term Support). Zároveň sa nemúsite báť toho, že by ste svoj iPhone mohli náhodne poškodiť jailbreakom.

Nečakajte ale zázraky, pretože systém na iPhone 7 nie je dokonalý, nakoľko si musíte ručne skompilovať jadro systému a pristupovať k prostrediu systému cez pongoOSvyužívajúce checkra1n. Keďže sa tento projekt sa javí ako životaschopný, tak sa o slovo hlási aj projekt postmarketOS, ktorý by rád videl svoj systém tiež na iPhone 7. Bolo by príjemné vidieť na zariadeniach od spoločnosti Apple aj iný systém ako iOS.

