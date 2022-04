Nový zákon EÚ bude blokovať cielenú reklamu

EÚ chce vďaka novému zákonu zakázať profilovanie pre cielenú reklamu a zároveň dosiahnuť lepšiu transparentnosť v on-line priestore.

Európska Únia onedlho príjme nový zákon o digitálnych službách. Ten má byť silnejší, než je zákon o digitálnych trhoch. Samotný zákon má byť uvedený do praxe až v roku 2024 a mal byť spraviť vrásky na čele nejednému technologickému gigantovi s počtom užívateľov nad 45 miliónov. To znamená, že spoločnosti akými sú Facebook (Meta), Google, Microsoft, Apple, Amazon, ale aj Spotify sa budú musieť podvoliť. V opačnom prípade ich čakajú "mastné" pokuty v maximálnej hodnote šiestich percent globálneho obratu.

Únia myslela aj na prípadné neustále porušovanie tohto zákona, v tomto prípade môže byť zakázané podnikanie spoločnostiam na území EÚ. Na to v konečnom dôsledku môže doplatiť aj používateľ služieb. Zákon má zabezpečiť, aby sa on-line priestor stal bezpečným, pričom má byť aj zabezpečená sloboda prejavu. Okrem toho má spomínané právne nariadenie priniesť aj nové podnikateľské príležitosti pre spoločnosti. Malo by prísť k vyrovnaniu pomeru medzi tým, čo je zakázané v reálnom svete, je zakázané aj v tom virtuálnom.

Reklama by mala byť menej cielená, čo napríklad pre sociálne siete spoločnosti Meta, bude predstavovať asi problém. Sociálne siete budú musieť zaviezť nové systémy, ktoré nie sú založené na profilovaní. Zároveň by malo dôjsť na chronologické zobrazovanie obsahu, a s tým by sa ruka v ruke postupne upúšťalo od zobrazovania obsahu podľa algoritmov.

Zdroj: Neowin,