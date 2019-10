Nový Windows 10X dorazí aj na notebooky

Microsoft chystá nový operačný systém Windows 10X pre skladacie smartfóny a tablety.

Upravený systém sa bude podobať ChromeOS akurát pre Windows. Štart sa zase mení na akýsi Launcher známy z Androidu. Bude to teda skôr domovská obrazovka než Štart, ktorý je tu s nami už viac než 20 rokov. Vyhľadávanie má byť ešte viac integrované do systému a zároveň bude schopné prehľadávať web. Nechýba samozrejme vyhľadávanie hlasom ale tiež dotyková podpora. Má to byť systém pre všetky platformy. Webové stránky sa budú inštalovať ako aplikácie cez prehliadač Edge.

Zmiznúť má údajne aj Cortana a živé dlaždice, tzv. Live tiles. O systéme žiaľ veľa nevieme ale z tabletovej verzie bude do normálneho Windowsu 10 prenesených viacero inovácií.

Upravené má byť tiež notifikačné centrum (Centrum akcií) a rýchle prepínače. Nový systém Windows 10X bude určený predovšetkým na skladacie zariadenia a notebooky 2v1. Klasické 10tky zrejme ostanú dostupné pre skúsenejších používateľov.

