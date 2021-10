Nový vietor v dizajne smartfónov? Možno áno vďaka tomuto smartfónu

Na Kickstarteri sa objavil koncept nového zariadenia - Cyrcle Phone 2.0.

Občas sa nájde nápad, ktorý chce zaujať. To platí aj pre projekt na crowdfundingovej stránke - Kickstarter. Skupina ľudí stojaca za týmto zariadením, chce zaujať netradičným tvarom, ale aj displejom. Dôveru vo finálnu produkciu dodáva fakt, že firma už úspešne debutovala so zariadením Cyrcle Phone 2G, no v tomto prípade išlo taktiež o smartfón s okrúhlym tvarom, ktoré malo štvorcový displej. Displej bol maskovaný krytom zariadenia, aby vyzeral ako okrúhly.

Novinka v bude mať teda okrúhly 3,45 palcový displej s rozlíšením 800 x 800 pixelov, RAM bude mať kapacitu len 3 GB, pričom mu bude sekundovať 32 GB úložisko, z ktorého si časť uhryzne aj operačný systém Android 10. Takže prím tu hrá skôr dizajn, ako samotný výkon zariadenia. Cyrcle Phone 2.0, chce zaujať budúcich majiteľov aj dvoma 3,5 mm audio konektormi pre slúchadlá. Dva budú aj USB porty, z toho jeden bude typu USB-C a druhý typu microUSB. Hlavný fotoaparát bude mať rozlíšenie 13 Mpix, rovnaké bude mať aj selfie fotoaparát.

Ak sa pýtate, ako si zariadenie poradí s hranatým dizajnom aplikácií, to si môžete pozrieť na stránke projektu. Napriek tomu, že ide o zaujímavé zariadenie, je aj jeho cena zaujímavá, výrobca si za smartfón pýta 699 dolárov (602,25 eur). Zároveň si môžete stiahnuť aj 3D CAD model, ktorý si následne dokážete vytlačiť na 3D tlačiarni, aby ste vedeli ako bude zariadenie v skutočnosti vyzerať, prípadne si môžte vytlačiť kryt vo farbách aké sa vám páčia a následne si len vymeníte kryt telefónu.

Zdroj: GSMArena, Kickstarter,