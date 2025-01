Nový typ raketového paliva by mohol skrátiť cestu na Mars na 45 dní

Vývoj raketových pohonov postupne napreduje, aj keď malými krokmi.

Nový typ paliva pre jadrový tepelný pohonný reaktor úspešne prešiel testami v Marshallovom stredisku vesmírnych letov NASA. Vedci dúfajú, že táto technológia by mohla v budúcnosti výrazne skrátiť cestu ľudí na Mars. Cesta na Červenú planétu je v súčasnosti mimoriadne dlhá, trvá približne šesť mesiacov jedným smerom. Vzhľadom na obrovskú vzdialenosť medzi Zemou a Marsom, ktorá v priemere dosahuje 225 308 160 kilometrov, by astronauti strávili na takejto misii až tri roky. To si vyžaduje, aby boli posádky dlhodobo sebestačné a schopné riešiť rôzne situácie s minimálnou podporou zo Zeme. Skrátenie času cesty je preto kľúčové pre zaistenie bezpečnosti astronautov, ktorí by boli počas dlhého letu vystavení vyššej úrovni radiácie.

Súčasné chemické pohonné systémy sú limitované svojou hmotnosťou a pre dosiahnutie potrebnej rýchlosti vyžadujú veľké množstvo paliva. To predlžuje trvanie misie. Vedci preto hľadajú alternatívne spôsoby pohonu, ako sú pulzné plazmové trysky, solárne plachty a predovšetkým jadrový tepelný pohon (NTP). Princíp NTP spočíva v prečerpávaní kvapalnej pohonnej látky, najčastejšie vodíka, cez jadro reaktora. Štiepením atómov uránu sa uvoľňuje teplo, ktoré zohreje pohonnú látku a premení ju na plyn, ktorý následne prúdi cez dýzu a vytvára ťah. Systémy NTP/NEP, vyvíjané v rámci programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), by podľa odhadov mohli skrátiť cestu na Mars na prijateľných 45 dní.

Spoločnosť General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) vyvíja palivo pre systém NTP a úspešne ho testovala v spolupráci s NASA. Palivo vydržalo maximálnu teplotu 2 600 Kelvinov (2 327 °C). Testy preukázali, že palivo je schopné odolať extrémnym teplotám a prostrediu s horúcim vodíkom, ktoré sú typické pre vesmírny NTP reaktor. Okrem toho testy potvrdili, že palivo funguje mimoriadne dobre aj pri teplotách až 3 000 K (2 727 °C), čo by umožnilo dosiahnuť dva až trikrát vyššiu účinnosť v porovnaní s konvenčnými chemickými raketovými motormi. Hoci si táto technológia vyžaduje ďalší vývoj a testovanie, predstavuje sľubnú cestu k výraznému skráteniu doby letu na Mars a k bezpečnejšej pilotovanej misii na túto planétu.

Zdroj: IFLScience,

Obrázok generovaný: Gemini AI,