Nový trend podvodníkov? Ľudia dostávajú smart-hodinky, ktoré si neobjednali

"Darovanie" smartfónov a USB kľúčov je už asi nemoderné.

V Spojených štátoch amerických v súčasnosti prebieha "kampaň", ktorá má veľmi nejasné pozadie. Niektorí zamestnanci Americkej vonejskej služby dostali do poštových schránok inteligentné hodinky, ktoré si sami neobjednali. Záhadou na celom prípade je to, že nie je známe, kto tieto hodinky vlastne poslal. Armádne oddelenie pre vyšetrovanie trestných činov (CID) odporúča, aby ľudia, ktorí takéto hodinky dostanú, ich rozhodne nezapínali, keďže panuje veľký predpoklad, že smart-hodinky môžu obsahovať predinštalovaný malware. Podľa vojenského bezpečenotného oddelenia sa hodinky snažia automaticky pripájať pomocou Wi-Fi k sieťam a smartfónom. To má naznačovať snahu zariadení minimálne skenovať svoje okolie.

Zdá sa, ale to doposiaľ nebolo potvrdené, že hodinky obsahujú škodlivý kód. Objavila sa aj druhá možnosť, že za posielaním hodiniek môžu byť zodpovední samotní predajcovia. Tí, aby zvýšili predaj zariadení, majú takto náhodne posielať svoj tovar preto, aby mohli napísať v mene "zákazníkov" pozitívne recenzie na svoj produkt. Takto by mohli napríklad hodinky "získať" veľa pozitívnych hodnotení a nalákať reálnych zákazníkov na kúpu produktu. Táto možnosť je ale veľmi málo pravdepodobná. V prípade, že taktáto osoba dostane hodinky, americké úrady odporúčajú kontaktovať bezpečnostné zložky a odovzdať im tovar na bližšiu analýzu.

Na Slovensku je táto praktika síce málo pravdepodobná, ale predsa len, ak vám prídu poštou inteligentné hodinky, ktoré ste si neobjednali, nemali by ste ich používať.

