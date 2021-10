Nový tablet Surface Pro X od Microsoftu by mohol prísť s AMD grafikou

Už dlho sa hovorí, že Microsoft pracuje na vlastnom ARM procesore pre svoje Surface zariadenia. Ambície spoločnosti AMD pre platformu ARM sú už tiež oficiálne. Teraz sa však mali spoločnosti Microsoft a AMD údajne spojiť.

V decembri roku 2020 sme sa dozvedeli, že spoločnosť Microsoft pracuje na vlastnom ARM procesore. To sa však zatiaľ neuskutočnilo. Spoločnosť však so svojim predchádzajúcim partnerom, ktorým je spoločnosť Qualcomm, nenapreduje dostatočne rýchlo. Síce pracujú aj na novom čipe pre notebooky a dokonca majú používať svoj vlastný dizajn namiesto toho, aby sa spoliehali na ARM návrh, vývoj produktu až do jeho predajnej verzie sa pravdepodobne neuskutoční skôr ako na konci roku 2022.

AMD is collaborating with Microsoft to equip powerful ARM laptop processor in Surface.

Target perf: lower than GTX1050 class but much better than Qualcomm chip that uses the old arch. and in the overall lightweight ARM laptops.

GPU: 4WGP, 8CU

(1/2)



