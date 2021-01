Nový stav hmoty?

Hmota si môže pripísať nový stav v jednorozmernom kvantovom plyne.

Vedcom zo Stanfordskej univerzity, pod vedením Benjamina Leva sa podarilo vyvinúť kvantovú Archimedovu skrutku, ktorá namiesto vody prepravuje atómy na vyššie úrovne. Presnejšie, posúva ich do vyšších energetických úrovní bez toho, aby sa skrutka zrútila. Vedci pritom vôbec neočakávali až taký úspech, nakoľko sa im podarilo stabilizovať kvantový plyn touto skrutkou.

Výskumníci počas výskumu sledovali aj vývoj stavov jaziev. Ide o veľmi vzácne trajektórie častíc v inak hektickom kvantovom systéme (dá sa to nazvať systémom, ak to nemá systém?). Jazvy sú v podstate cesty, po ktorých opakovane cestujú častice, čo im môže v tomto prípade poskytnúť útočisko v inak chaotickom prostredí. Zároveň ide o prvý experiment, ktorý dokázal existenciu tohto javu na kvantovej úrovni a podarilo sa ho už druhý krát zaznamenať.

V rámci spomínaného experimentu vedecký tím skúmal, čo by sa stalo, keby vyladili super Tonks-Girardeauov plyn. Za týmto názvom sa skrýva experimentálny systém pozostávajúci z veľkého počtu atómov na vysokej úrovni, kedy sa atómy v tomto kvantovom plyne pohybujú len jedným smerom. To im bráni aj pri vysokých tlakoch sa "zrútiť" do gulôčky, ako to robia bežné plyny.

Lev je nadšený zo svojho experimentu, nakoľko robili experiment, ktorý bol experimentom a nešlo v tomto prípade len o overenie existujúcej teórie. Pritom sa im podarilo objaviť niečo nové a neočakávané, čo nie je v učebniciach.

