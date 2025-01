Že by sa čtrá koniec zložitému ukladaniu káblov v PC?

Nový štandard BTF 3.0 prináša revolúciu v stavbe PC tým, že eliminuje množstvo káblov a zjednodušuje inštaláciu komponentov. Tento inovatívny prístup, vyvíjaný spoločnosťami ako Asus a DIY-APE, sa zameriava na presun napájania komponentov priamo cez základnú dosku, čím sa minimalizuje potreba káblov v prednej časti skrine. Kľúčovou zmenou je zavedenie 50-kolíkového konektora na zadnej strane základnej dosky, ktorý dokáže poskytnúť výkon až 1 500 W. Toto riešenie nahrádza tradičné napájacie konektory pre CPU, základnú dosku a GPU, čím sa výrazne zjednodušuje usporiadanie káblov a zvyšuje sa estetika interiéru PC. Vďaka BTF 3.0 sa inštalácia grafických kariet stáva bezpečnejšou a jednoduchšou, čo ocenia najmä začiatočníci. Okrem toho, zníženie počtu káblov minimalizuje riziko zlých spojení a potenciálnych problémov s napájaním.

Hoci BTF 3.0 prináša množstvo výhod, jeho úspešné zavedenie do praxe závisí od podpory ostatných výrobcov PC komponentov. Na plnú funkčnosť štandardu sú potrebné nové základné dosky, grafické karty a napájacie zdroje, ktoré podporujú tento nový typ pripojenia. To znamená, že používatelia, ktorí by chceli využívať výhody BTF, by museli investovať do nových komponentov. Otázkou zostáva, či sa tento štandard stane široko akceptovaným a či výrobcovia prijmú spoločný prístup k vývoju kompatibilných komponentov. Napriek tomu, BTF 3.0 predstavuje sľubný krok smerom k bezkáblovej budúcnosti PC, ktorý by mohol priniesť revolúciu v spôsobe, akým staviame a používame naše počítače.

Zdroj: Techpost, X.com,