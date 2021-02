Nový režim Xbox konzol novej generácie dokáže zvýšiť snímkovú frekvenciu až na štvornásobok

Spoločnosť Microsoft umožní konzolám Xbox Series S a X využiť ich extra výkon pri hraní spätne kompatibilných hier pomocou funkcie FPS Boost, ktorá počet snímok za sekundu starších herných titulov zvýši na dvojnásobok, v niektorých prípadoch dokonca až na štvornásobok.

Aj keď Microsoft a vývojári už optimalizovali niektoré spätne kompatibilné tituly, nový režim FPS Boost funguje bez toho, aby vývojár musel nejakým spôsobom zasiahnuť do kódu hry. Použitím „rôznych nových metód“ dokázal tím spätnej kompatibility zdvojnásobiť alebo v niektorých prípadoch štvornásobne zvýšiť pôvodný počet snímok za sekundu na niektorých tituloch. Aj keď funkcia FPS Boost nevyžaduje žiadny zásah vývojára do hry, spoločnosť Microsoft uviedla, že s vývojármi komunikovala, aby zaistila zachovanie pôvodného zámeru hry.

Aktuálny zoznam podporovaných titulov je bohužiaľ dosť krátky. FPS Boost zatiaľ podporuje niektoré populárne tituly ako Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 a Watch Dogs 2. Microsoft ako príklady udáva, že hra New Super Lucky's Tale dokáže bežať so snímkovou frekvenciou 120 snímok za sekundu a hra UFC4 so snímkovou frekvenciou 60 snímok za sekundu.

Spoločnosť v nadchádzajúcej aktualizácii pridá nové ikony ponúk a systémové nastavenia týkajúce sa tejto funkcie. Od jari tohto roku tak budete mať prístup k novým možnostiam kompatibility, ktoré vám umožnia zapnúť alebo vypnúť FPS Boost a AutoHDR. Päť podporovaných hier nie je veľa, avšak spoločnosť Microsoft tvrdí, že v ďalších mesiacoch oznámi podporu režimu FPS Boost aj pre ďalšie herné tituly.

Zdroje: Xbox Wire