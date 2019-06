Nový procesor Huawei HiSilicon Kirin 810 oficiálne predstavený!

Čínska spoločnosť Huawei oficiálne predstavila dlho očakávaný procesor Kirin 810, o ktorom sa už v posledných týždňoch viedli vášnivé debaty čo prinesie. Poďme sa na to pozrieť!

Treba povedať, že ide o druhý procesor firmy vyrábaný 7 nm výrobným procesom a ako prvý na trhu tak má moderný kúsky kremíka aj v strednej triede. Nový Kirin 810 sa tak zaradil po bok špičkovým modelom ako sú Snapdragon 855, Apple A12 alebo Kirin 980, ale mal by samozrejme mať výhodu v nižšej cene. A pre strednú triedu znamená 7 nm proces veľmi solídny nárast výkonu a zníženie spotreby, pretože v porovnaní napríklad s 8 nm Samsungom má 50% vyššiu hustotu tranzistorov a 64% vyššie ako 10 nm. Celková energetická úspora by mala narásť o 28%. Výrazného vylepšenia sa dočkali aj NPU čip umelej inteligencie vďaka novej architektúre DaVinci. Tento AI čip dosiahol výsledok 32.280 bodov, čo sú vyššie čísla ako Snapdragon 855 a Snapdragon 730.

Čo sa týka vnútornej architektúry, tak Kirin 810 využíva dvojicu špičkových jadier Cortex A76 taktovaných na 2,27 GHz doplnených o šesticu úspornejších jadier Cortex A55. Veľmi slušný výkon by mal mať aj šesťjadrový grafický čip Mali-G52, rovnako ako Huawei HiAI 2.0 technológie alebo ISP čip pre snímanie fotografií. Vďaka nemu a pokročilým optimalizáciám by mal mať Kirin 810 možnosti nočných snímok na úrovni klasických vlajkových model. Prvým telefónom s týmto procesorom sa stal predstavený Huawei Nova 5, ale čoskoro by sa mal procesor dostať aj na ďalšie zariadenia.

Zdroj: GizmoChina