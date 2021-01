Nový materiál ako zdroj energie?

Vedci skúmajú nový materiál, ktorý produkuje polaróny ako možný zdroj energie.

Polaróny tvoria určité skreslenie v atómových mriežkach rôznych materiáloch, navyše sú veľmi prchavé, takže sa aj ťažko detekujú, nakoľko ich "existencia" trvá rádovo v pikosekundách. Z dôvodu, že sú prchavé, dokážu aj tak ovplyvniť vlastnosti daného materiálu a to je aj prípad materiálu Perovskit. Ten je vyrábaný z kryštalického minerálu perovskitu. Nakoľko ide o veľmi zložitý materiál, vedci mu doposiaľ do detailov nerozumejú. Napriek tomu ide o materiál ľahký na výrobu, hovorí sa o ňom, že by raz mohol nahradiť drahé kremíkové solárne panely.

Ich nevýhodou bohužiaľ je to, že na vzduchu rýchlo degradujú a pri rozpade vytvárajú olovo, čo práve nie je vhodné. Štruktúra Perovskitu je zaujímavá tým, že sa správa ako tuhá látka, ale aj ako kvapalina, za čo vďačí svojej štruktúre, ktorá je pružná a mäkká. Vedci použili pre novú štúdiu výkonný laboratórny röntgenový laser s voľnými elektrónmi a vďaka nemu mohli nazrieť do detailov atómovej štruktúry materiálu. Tak sa im podarilo zachytiť pohyby atómov v pikosekundách.

Ich pozorovania odhalili, že polaronické skreslenie je veľmi malé. Na začiatku je na úrovni niekoľko angstromov , ale postupne sa zväčšuje na úroveň piatich mikrónov, čo predstavuje približne 50-násobné zväčšenie. Doteraz tento jav nebol vedcom známy. Napriek tomu však nevedia vysvetliť, ako spomínaný jav prospieva k účinnosti solárneho článku. Z toho vyplýva, že tento materiál ešte čaká ďalší výskum.

Zdroj: Phys.org, Nature.com,