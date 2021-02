Novinky o chystanom OS Android 12 Snow Cone

Android 12 dostáva reálne kontúry a postupne unikajú informácie o tom, aký bude.

Operačný systém Android patrí k najpopulárnejším operačným systémom pre smartfóny a každou verziou pribúdajú nové funkcie, ale niektoré aj miznú. Ako pri každej novej verzii, aj tu sú očakávané veľké zmeny. Či sa ale nakoniec udejú, je veľmi otázne. Onedlho by mal vyjsť prvý vývojársky náhľad na pripravovaný systém, ktorý toho prezradí viacej.

Tu je menší prehľad noviniek:

Oživenie užívateľského prostredia

Nastáva zmena v základnej farbe užívateľského prostredia. Tá sa mení z bielej farby na béžovú. Farba prostredia taktiež môže ovplyvniť aj tapetu. Používateľský panel stráca priehľadnosť a dostáva systémovú farbu. Ďalšou zmenou je počet ikon v paneli, kedy ich pôvodne bolo šesť a teraz sa počet mení na štyri. Trošku sa ide plytvať miestom. Google podľa všetkého plánuje prekopať aj funkciu Always On Display (AOD). Majú taktiež nastať zmeny v Material Designe, ktorý sa má volať - Material NEXT.

Zmeny vo widgetoch

Google zrejme prijal hodenú rukavicu od Apple a ide zapracovať na widgetoch. Apple totiž vo veľa ohľadoch posunulo tieto miniaplikácie na vyššiu úroveň. Android 12 preto dostane novú miniaplikáciu s názvom Konverzácie a tá by mala zobrazovať nedávne udalosti, ako napríklad: zmeškaný hovor, prijaté správy alebo aktivity. Zároveň by sa mal tento widget stať povinný v rámci systému a pre všetky zariadenia s novou verziou Androidu.

Indikátor ochrany osobných údajov

Tu je jednoznačná inšpirácia konkurenčným systémom od Apple. Google bude používať podobné indikátory v rámci systému, kedy vidíte, že nejaká aplikácia aktuálne používa fotoaparát alebo mikrofón, prípadne oboje naraz. Zároveň by ste mali byť schopný kedykoľvek aj zablokovať oboje periférie. Uniknuté informácie hovoria, že táto funkcia by mala byť povinná pre všetkých výrobcov smartfónov.

Rozšírená funkcia snímok obrazovky

Táto funkcia je známa už na niektorých značkách smartfónov, kedy môžete urobiť podlhovastú snímku obrazovky. Teraz sa táto funkcia stane základnou v rámci systému.

Vylepšená témovateľnosť systému

Android 10 začal natívne podporovať zmenu systémovej témy z bielej na čiernu a naopak. Tento krát chce Google posunúť túto funkciu ďalej a pridať ďalšie farby. Zmeny vo farbe by mali byť viditeľné nielen v rámci systému, ale aj v aplikáciách. Operačný systém by mal dokonca navrhnúť tému na základe použitej tapety.

Hybernovanie nepoužívaných aplikácií

Google podľa dostupných informácií pracuje aj na hybernácii nepoužívaných aplikácií. Vďaka tejto funkcii by mali byť málo používané aplikácie skomprimované, aby nezaberali zbytočne veľa miesta v ukladacom priestore. Zatiaľ ale nie sú známe bližšie informácie o tejto funkcie, len dohady, podľa ktorých by mala táto funkcia v podstate vymazať súbory z vyrovnávacej pamäte. Vďaka tomu by ste mali získať viacej miesta pre multimediálne súbory, akými sú napríklad fotografie.

Medzi očakávané funkcie má patriť aj vylepšenie otáčania displeja, a to keď napríklad ležíte na posteli, ale obrazovka sa nakoniec neotočí a zostane bez zmeny. Tak isto sa spomína aj vylepšený "Game Mód" a má k nemu pribudnúť aj podpora herného príslušenstva. Nový Android má dostať podporu aj UWB zariadení. Poteší aj podpora obchodov takzvaných tretích strán a taktiež má pribudnúť aj podpora Wire-Guard.

Zdroj: XDA-Developers,