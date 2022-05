Novinky HOTO (Xiaomi) - elektrický skrutkovač, vŕtačka a sada nástrojov

Značka HOTO patrí do ekosystému Xiaomi, ktorá je viac zameraná na kopec nástrojov pre domácich kutilov, napríklad: laserový merač, tavnú pištoľ, AKU skrutkovač, digitálnu váhu a iné. HOTO dnes predstavuje ďalšie sady pre kutilov: sada s elektrickým skrutkovačom, vŕtačkou a sadu nástrojov. Xiaomi nazvalo svoju novú akciu kedy sú jednotlivé produkty dostupné v zľave od 40 do 50% crowfunding akciou. V podstate však ide o to, že určitý počet kusov je dostupných v tejto špeciálnej zľave. Mne sa podarilo kúpiť sadu s elektrickým skrutkovačom ešte pred ohlásením akcie, takže okrem linkov k produktom, uvidíte aj reálne fotky a nejaké tie skúsenosti so sadou.

HOTO s AKU vŕtačkou stojí aktuálne 99 eur s poštovným zadarmo so Španielskeho veľkoskladu.

HOTO s AKU skrutkovačom stojí aktuálne 59,99 eur s poštovným zadarmo so Španielskeho veľkoskladu.

HOTO kufrík nástrojov stojí aktuálne 39,99 eur s poštovným zadarmo so Španielskeho veľkoskladu.

Dizajnovo sú sady perfektné a rovnako je tomu aj kvalitou spracovania...Prejdime ku krátkej "recenzii" sady s AKU skrutkovačom...

Keďže som si chcel doma vymeniť niektoré nástroje, ktoré mi už doma dosluhovali, hľadal som kade tade nejakú sadu nástrojov ideálne v kufríku. Jednou s podmienok bol AKU skrutkovač. Popravde nájsť sadu kde by bol spomínaný AKU skrutkovač nie je až taký problém – a ak by aj bol, dokúpiť jeden k nejakej sade nástrojov by bolo najmenej. Keď som však narazil na HOTO kufrík, zaujal ma dizajn. V čase keď sa HOTO sada objavila na stránkach GoBoo, nebolo ju možné ešte kúpiť. Stránka bola pripravená zatiaľ len na predpredaj. Keď som kontaktoval „nášho“ človeka v GoBoo, dohodol mi možnosť sadu kúpiť za predpredajovú cenu 59,99 eur o 3 týždne skôr ako reálne prišla do predpredaja. Popravde zaujal ma dizajn nástrojov a teda aj samotný AKU skrutkovač, ktorý som si chcel kúpiť.

Mimo predpredaju bude cena tejto sady 99 eur, takže popravde kúpil by som ju teraz, ak máte o niečo podobné záujem. Čo teda v sade dostanete? AKU skrutkovač, sadu bitov, 3 metrový meter, kladivo a nastaviteľný vidlicový kľúč. Spracovanie jednotlivých nástrojov je naozaj perfektné a vyrovná sa iným prémiovejším značkám ako napríklad Makita. Ak by ste si chceli vyskladať takúto sadu sami a s kvalitnejších značiek, vyšlo by vás to na približne 120-130 eur bez kufríka. Celkovo ide teda o pomerne výhodnú sadu a cenu.

Najzaujímavejším nástrojom je AKU skrutkovač, ktorý má 3 nastaviteľné úrovne sily doťahovania. Výrobca nikde neudáva silu v Nm ale pri porovnaní s inými AKU skrutkovačmi je to niekde na úrovni 15Nm. Popravde ani toto neudržíte v ruke a AKU skrutkovač nie je vhodný na nejaké väčšie práce na dome, či záhrade (skrutkovanie do steny, hrubšieho dreva). Skôr sa mi skrutkovač hodí na zmontovanie nábytku, zloženie PC.

Kam sa teda celá HOTO sada hodí? Aj keď sú jednotlivé nástroje vyrobené skvelo a môžu sa rovnať prémiovejším značkám, tento kufrík sa skvelo hodí do bytu, kde nepotrebujete vykonávať zložitejšie montáže vecí tak ako na dome. Sada sama o sebe je veľmi skladná a nezaberie veľa priestoru. Kufrík s AKU vŕtačkou sa určite hodí aj na dom.

HOTO sadu môžem odporučiť s tým, že od AKU skrutkovača netreba čakať zázraky a skôr sa hodí na bežnú prácu.

Inzercia