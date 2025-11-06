Novinka: Zdroj Fractal Design Ion 3 Gold

Fractal Design dnes predstavuje svoju novinku v podobe zdroja: Ion 3 Gold. Zdroj bude dostupný vo výkone: 750, 850 a 1000W a v dvoch farbách a to biela a čierna.
Zdroj poskytuje účinné a stabilné napájanie, v plne modulárnom prevedení a podľa slov Fractal Design je navrhnutý primárne pre herné zostavy. Ion 3 Gold spĺňa najnovší štandard ATX12V 3.1 a zároveň podporuje komponenty s natívnou konektivitou PCIe Gen 5 (12V‑2×6).
Na chladenie komponentov využíva zdroj 140mm ventilátor Momentum s FDB ložiskom a voliteľným režimom Zero‑RPM - pri nízkej záťaži sa ventilátor netočí. Zdroj má certifikáciu 80 PLUS Gold, prémiové japonské kondenzátory s teplotnou odolnosťou 105 °C.
Fractal Design ponúka na Ion 3, 10‑ročnú záruku.
Kľúčové vlastnosti Ion 3 gold
· Kompatibilita so štandardom ATX12V 3.1
· 16‑pinový kábel PCIe Gen 5 (12V‑2×6) poskytuje natívne napájanie GPU s detekčnými pinmi proti skratu
· Certifikácia 80 PLUS Gold
· Plne modulárny
· Chladenie: 140mm ventilátor Momentum s FDB ložiskom
· Voliteľný režim Zero‑RPM umožňuje vypnutie ventilátora pri nižšej záťaži
· Káble UltraFlex ponúkajú výnimočnú ohybnosť pre jednoduché vedenie v skrinke
· Vysoko kvalitné japonské kondenzátory s odolnosťou do 105 °C
· 10‑ročná záruka
Špecifikácie
|
|
750/850/1000W Black, White
|
|
Zhoda PSU so štandardom
|
ATX12V 3.1
|
|
Certifikácia účinnosti
|
80 PLUS® Gold
|
|
Modulárna kabeláž
|
Plne modulárna
|
|
Typ ventilátora
|
Momentum 14 Series, hydrodynamické fluidné dynamické ložisko (FDB)
|
|
Polopasívna prevádzka
|
Áno, voliteľný (režim Zero‑RPM)
|
|
Rozměry (Š×H×V)
|
150 × 150 × 86 mm
|
|
Typ DC káblov
|
UltraFlex, ploché káble
|
|
Farba PSU
|
Čierna
|
|
Farba káblov
|
Čierna
|
|
Elektrolytické kondenzátory
|
Japonské, 105 °C
|
|
Topológia
|
LLC, synchrónne usmerňovanie, DC‑DC konverzia
|
|
Počet 12V vetiev
|
Jedna 12V vetva
|
|
Ochrany
|
OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP
|
|
MTBF (životnosť)
|
100 000 h (25 °C okolia)
|
|
Kompatibilita režimov spánku
|
Kompatibilný s C6 a C7
|
|
Korekcia účiníka (PFC)
|
Áno, aktívna
|
|
Vstupné napätie
|
100–240 V
|
|
Účinnosť v pohotovosti
|
≥ 45%
|
|
Zhoda s ErP Lot 6
|
Áno
|
|
Max. prevádzkova teplota
|
40 °C (plná záťaž) / 50 °C (80% záťaže)
|
|
Certifikácie a schválenia
|
CE, UKCA, BSMI, CCC, FCC, TÜV, cULus, RCM, ICES, CB, KC
|
|
Záruka
|
10 rokov
|
Dodávané modulárne káble
|
Typ kábla
|
750W
|
850W
|
1000W
|
ATX 24‑pin, 600 mm
|
1
|
1
|
1
|
ATX 12V 4+4‑pin, 700 mm
|
2
|
2
|
2
|
PCI‑E 6+2‑pin, 650 mm
|
3
|
3
|
3
|
PCI‑E Gen 5 12V‑2×6, 700 mm
|
1
|
1
|
1
|
SATA 4×, 400+150+150+150 mm
|
1
|
1
|
2
Ďalšie káble/konektory
|
Ďalšie káble/konektory
|
750W
|
850W
|
1000W
|
SATA 2×, 650+150 mm
|
1
|
1
|
1
|
Celkový počet SATA konektorov
|
6
|
6
|
10
|
Molex 2×, 650+150 mm
|
1
|
1
|
1
|
Celkový počet Molex konektorov
|
2
|
2
|
2
Doporučená cena
|
Produkt
|
|
EUR
|
Ion 3 Gold 1000W White
|
|
159,99 €
|
Ion 3 Gold 1000W Black
|
|
159,99 €
|
Ion 3 Gold 850W Black
|
|
129,99 €
|
Ion 3 Gold 750W Black
|
|
119,99 €
Zdroj: TS, vlastné