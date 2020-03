Novinka Xiaomi Mi 10 práve dostupná a hneď aj v zľave.

Novinka Xiaomi Mi 10 je práve dostupná pre EÚ trh a to zatiaľ len cez Gearbest, ktorý má so Xiaomi výhradnú zmluvu na možný predaj na určitý čas. Nikde inde by sa zatiaľ telefón nemal objaviť.

Ak máte záujem o tento skvelý telefón, poponáhľajte sa, pretože práve teraz je obmedzený počet kusov za nižšiu cenu, presnejšie 662,4 eur s poštovným zadarmo.

Xiaomi Mi 10 prichádza na trh so 6.67" displejom s rozlíšením 2340x1080 pixelov, najnovším procesorom Snapdragon 865, 4 fotoaparátmi, pričom hlavný fotoaparát má 108MP! (dokáže nahrávať video v 8K rozlíšení) a skvelým AMOLED displejom s 90Hz obnovovaním obrazu, pri hraní hier dokonca 180Hz.

Pri týchto hlavných parametroch to však nekončí - Xiaomi Mi 10 má navyše: novú generáciu LPDDR5 RAM pamätí, symetrické stereo reproduktory, UFS 3.0, kompatibilitu s Wifi 6, vylepšené vodné chladenie, 30W rýchlo nabíjanie + 30W bezdrôtové nabíjanie + 10W spätné nabíjanie iných zariadení.

O skvelú výdrž sa postará batéria s kapacitou 4780mAh.

Štvorica fotoaparátov prichádza v konfigurácii: 108+13+2+2MP-> 13MP fotoaparát slúži pre širokouhlé zábery, jeden z 2MP fotoaparátov slúži pre zachytenie hĺbky, druhý pre macro fotky.

