Novinka Roborock S7 so sonickým umývaním podlahy v predaji od zajtra!

Veľa ľudí využíva robotické vysávače rovnako na vysávanie aj umývanie podlahy, pričom umývanie je pomerne jednoduchá záležitosť. Voda je vypúšťaná na mop, ktorý je pritlačený k podlahe samotnou váhou vysávača. Aj z našich testov môžem potvrdiť, že takéto umývanie je pomerne účinné, avšak mohlo by to byť určite lepšie. Niekedy treba zaschnutú špinu alebo rozliate lepkavé nápoje "drhnúť" a keď vysávač po tom len prejde, podlaha nemusí byť umytá na 100%. To si uvedomili aj v Xiaomi.

Novinka Roborock S7 prináša sonické umývanie podlahy! To znamená, že sa mop po podlahe hýbe 3000 krát za minútu.

Cena Roborock S7 je s naším kupónom stanovená na 420 eur, vysávač je dostupný z ČR veľkoskladu a s poštovným zadarmo.

Kupón:ROBOROCKS7

Začiatok predaja: 24.3 @09:00

Lenže na efektívne "vydrhnutie" zaschnutej nečistoty potrebujete aj určitú hmotnosť. Roborock S7 dokáže vyvinúť 600g tlak na podlahu.

Ak niekto z vás vlastní vysávač s mopom, tak vie, že taký koberec je nočnou morou. Buď musíte dať vysávač preč alebo vytvoriť no-go zónu tak. aby sa vysávač miestu s kobercom vyhol. Lenže Roborock S7 vyrieši toto za vás - akonáhle detekuje senzor vysávač, mop sa zdvihne do výšky 5mm a koberec sa len povysáva.

Vyššie spomínané veci su kľúčové vlastnosti tejto novinky, čo však Roborock S7 ešte ponúka?

Batéria s kapacitou 5200 mAh

Vhodné do priestorov s max.rozlohou 300 m2

Kapacita nádržky na nečistoty 470ml

Kapacita nádržky na vodu 300ml

Elektrické ovládanie vypúšťania vody

Sila sania - 2500Pa

Doba vysávania ~180 minút na najnižšom stupni sania

LDS senzor na presnú navigáciu po okolí

Umývateľný HEPA filter

