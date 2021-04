Nové Pixel smartfóny spoločnosti Google prejdú na vlastný GS101 procesor

Pixel smartfóny spoločnosti Google, najmä posledné modely, neboli na trhu príliš populárne. Vyzerá to však, že by sa to mohlo zmeniť ďalším smartfónom tejto rady. Podľa najnovších správ Google kopíruje najlepší trik spoločnosti Apple použitím vlastného procesora, čím porazí množstvo ostatných telefónov na trhu.

Budúci telefón Pixel od spoločnosti Google, ktorý sa pravdepodobne nazývať Pixel 6, bude údajne obsahovať SoC (System on Chip) procesor GS101 „Whitechapel“ navrhnutý samotnou spoločnosťou Google. Bolo by to prvýkrát, čo bude mať telefón Pixel vlastný procesor namiesto procesoru vyrobeného spoločnosťou Qualcomm.

Podľa portálu 9To5Google spoločnosť pracuje na dvoch telefónoch, ktoré budú vybavené procesorom GS101. Jeden z nich bude pravdepodobne Pixel 6 a druhý by teoreticky mohol byť Pixel 5a 5G. Portál XDA Developers tvrdí, že GS101 bude zložený z troch klastrov s TPU (Tensor Processing Unit) pre strojové učenie. Nový čip by mohol obsahovať aj bezpečnostný čip podobný čipu Titan M. Nič z toho by pre Google nebolo prvé, pretože už v minulosti vyrobili TPU pre servery a čipy Titan M pre svoje súčasné smartfóny.

Vlastný procesor je však pre spoločnosť niečím novým a umožní spoločnosti veľmi dobrú integráciu určitých funkcií. Správy o tom, že spoločnosť Google pracuje na vlastnom procesore, sa objavili už skôr, teraz však vyzerá, že už naň nebudeme musieť dlho čakať. Spoločnosť sa tiež údajne chystá tento čip alebo jeho upravenú verziu použiť vo svojich Chromebookoch.

Zdroje: 9to5Google, XDA Developers