Nové MacBooky Pro 2021 prídu so slotom na SD karty

Správa portálu Bloomberg oznamuje, že nové MacBooky Pro 2021 prídu so slotom na SD kartu. Tiež potvrdzuje nahradenie USB-C nabíjania systémom MagSafe pri tohtoročnom modeli MacBooku Air.

Pred pár rokmi predstavila spoločnosť Apple na MacBookoch nabíjanie prostredníctvom portu USB-C a upustila od starého dobrého konektora MagSafe. MagSafe, magnetický nabíjací systém, dokáže zabrániť rozbitiu notebooku (prípadne pretrhnutiu kábla), napríklad pokiaľ zakopnete o nabíjačku. Nová správa portálu Bloomberg teraz naznačuje, že technologický gigant Apple plánuje vrátiť späť nabíjačku MagSafe a sloty na SD karty.

Pred niekoľkými dňami sme informovali o tom, že spoločnosť Apple plánuje z MacBookov odstrániť TouchBar a USB-C nabíjanie. Podľa najnovšej správy príde s nabíjačkou MagSafe aj nový Macbook Air ešte koncom roku 2021 alebo v roku 2022. Ďalej bude obsahovať dvojicu portov USB 4. Spoločnosť plánuje zmenšenie rámov okolo displeja. Vďaka tomu bude notebook ľahší a menší v porovnaní so súčasným MacBookom Air. Čo nie je jasné, je podoba nového systému MagSafe - či Apple príde s novou generáciu, alebo oživí starú.

