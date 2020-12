Nová vlajková loď Xiaomi Mi 11 by mohla prísť už budúci január

Viacero výrobcov smartfónov sa rozhodlo svoje vlajkové lode predstaviť v budúcom roku skôr. OnePlus sa chystá svoje modely zo série OnePlus 9 predstaviť o mesiac skôr ako pôvodne plánoval, už v marci. Samsung by mal novú sériu Galaxy S21 predstaviť už v januári a podobne na tom má byť aj Xiaomi so svojou sériou Mi 11.

Na Twitteri sa objavil príspevok z renomovaného účtu, kde sa pravidelne dozvedáme úniky informácií. Séria Mi 11 sa má objaviť už budúci mesiac a keďže je koniec novembra, pravdepodobne ide o január 2021.



Xiaomi Mi 10T Pro, Zdroj: Xiaomi.com

Z parametrov je známy procesor, malo by ísť o výkonný Snapdragon 875, ktorý bude predstavený v decembri. Mi 11 Pro by malo mať displej s vysokou obnovovacou frekvenciou 120 Hz a rozlíšenie QHD+. Fotoaparáty by mal pozostávať z 50 Mpx hlavného senzora a 12 Mpx v prípade teleobjektívu.

Zdroje: GSMArena, Twitter